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Oğluyla birlikte denize giren baba boğuldu

Samsun’da oğluyla birlikte denize giren bir kişi boğuldu.

26 Temmuz 2019 Cuma 18:59
Oğluyla birlikte denize giren baba boğuldu

Samsun’da oğluyla birlikte denize giren bir kişi boğuldu. Boğulan şahsın kardeşi ve eşi arasında yaşanan tartışmayı ise polis ekipleri güçlükle kontrol altına aldı.


Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Özbay (39), oğlu Emirhan (14) ve eşi Sebahat Özbay ile birlikte serinlemek için denize gitti. Baba-oğul denize girdikten bir süre sonra ise dalgalar arasında çırpınmaya başladı. Emirhan kendi imkanları ile kıyıya çıkarken, baba Uğur Özbay ise dalgalar arasında kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, sahil güvenlik ekipleri, cankurtaran, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Denize giren ekiplerin yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonucu Uğur Özbay bulunarak, baygın bir şekilde denizden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Özbay, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şahsın cenazesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Akrabalar arasında taşlı kavga


Ambulansla hastaneye götürülen Uğur Özbay’ın kardeşi ve eşi Sebahat Özbay arasında ise kavga çıktı. Kavga sırasında kadın yere düştü. Polis ekiplerinin ayırdığı Özbay’ın kardeşi ve eşi daha sonra ayrı ayrı hastaneye geçti. Hastanede Uğur Özbay’ın ölüm haberini alan akrabalar arasında yine kavga çıktı. Taşlarla birbirine saldıran iki grup arasında bir süre devam eden kavga, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin araya girmesiyle kontrol altına alındı.


Olay anını anlatan Emirhan Özbay, "Dalgalar babamla beni derin yerlere götürdü. Ben kendimi kıyıya attım ama babamı göremedim" dedi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:59
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