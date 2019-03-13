Oğlunun öldürdüğü anne son yolculuğuna uğurlandı Kırşehir’de babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren Mehmet T.

Kırşehir’de babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren Mehmet T. (55), tutuklanırken, anne Fikar T. son yolculuğuna uğurlandı.

Gözyaşları içerisinde Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesinden alınan Fikar T.’nin cansız bedeni Kırşehir’in Hamit Köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Hamit Köyü Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Çiftlik Köyü mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına Kaman İlçe Kaymakamı Murat Girgin, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Çıracı ve merhumun ailesi katıldı.

Olay; Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşanmış, iddiaya göre, tır şoförlüğü yapan ve İstanbul’dan kiralık araçla köyüne gelen Mehmet T., annesini dua etmek için Yukarı Çiftlik mevkiindeki babasının kabrine götürdü. Burada annesi Fikar T. (70) ile tartıştığı ileri sürülen Mehmet T., Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine bağlı Sulubuk köyündeki baraj kıyısındaki yola cesedi bırakıp kaçmıştı.

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