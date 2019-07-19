Oğlunun kestiği ağaç öldürdü Oğlunun kestiği ağaç yıkılırken bu sırada evin ikinci katının balkonunda bulunan ve dalların çarpması sonucu yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde oğlunun kestiği ağacın dallarının çarptığı kadın, hayatını kaybetti. İlçeye bağlı Üçlüce köyünde Hasan Uslu, evinin bahçesinde bulunan köknar ağacını kesti. Yüksekliği 32 metre olan ağaç yıkılırken dalları, bu sırada evin ikinci katının balkonunda bulunan Uslu'nun annesi Şerife Uslu'ya (67) çarptı. Yaralanan ve İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Şerife Uslu, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Kastamonu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan Uslu ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



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