Oğlunun final maçını bilgisayardan takip etti





ORDU (AA) - Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda altın madalya kazanan Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz, oğlunun final karşılaşmasını bilgisayardan takip etti.

Ordu 19 Eylül Stadı'nda düzenlenen Yıldızlar, Gençler Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası için kente gelen Türkiye Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın 4. ayağında erkekler klasik yayda yarışan oğlu Mete Gazoz'un final maçını bilgisayardan izledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz'un da eşlik ettiği baba Gazoz, heyecanını gizleyemedi.

Oğlunun klasik yay finalinde Güney Koreli rakibi Bae Jaehyeon'u 6-0 mağlup ettiğini gören baba Metin Gazoz, büyük sevinç yaşadı.

Baba Gazoz'u oğlunun başarısından dolayı ilk olarak Vali Yavuz kutladı. Gazoz, daha sonra protokol üyeleri ve sporcuların da tebriklerini kabul etti.

Metin Gazoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun başarısından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bir baba olarak vatanını, milletini en iyi şekilde temsil eden, bizleri en iyi şekilde anlatan bir genç yetiştirmiş olmanın heyecanı ve gururu apayrı bir şey." dedi.

Şampiyonanın sabah seansında Mete Gazoz'un, Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile de birinci olduğunu belirten Metin Gazoz, "Öğleden sonra yapılan atışlarda ise erkekler klasik yayda altın madalya kazanmayı başardı. Böyle bir evlat yetiştirmenin gururunu yaşıyorum." diye konuştu.

Ordu Valisi Seddar Yavuz da Mete Gazoz'un başarısıyla gururlandıklarını vurgulayarak, milli okçuyu ve ailesini tebrik etti.



