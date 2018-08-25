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Korkunç olay! Oğlunun 5. kattan düştüğünü gören anne...

Bursa'da 3 yaşındaki çocuunun beşinci kattan düştüğünü gören kadın, camdan aşağı atladı. Olayda küçük çocuk hayatını kaybederken anne ise yaralandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 3 yaşındaki oğlunun beşinci kattan düştüğünü gören kadın, camdan aşağı atladı. Olayda küçük çocuk yaşamını yitirdi, annesi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, annesi Nigar Karakaya (36) ile bayram ziyareti için Emirsultan Mahallesi'ndeki anneannesinin evine giden Abdulvahap Karakaya, apartmanın beşinci katındaki dairenin yatak odasında oynarken pencereden arka bahçeye düştü.

Oğlunun düştüğünü görüp sinir krizi geçiren Nigar Karakaya, evin ön taraftaki camından aşağı atladı.

Karakaya, apartmanın önünde park halindeki otomobilin üzerine düştü.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan anne ile oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Küçük çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, anne Nigar Karakaya'nın yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
  1. Bursa
  2. apartman
  3. Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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