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Tartıştığı oğlunu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı

Bursa'nın İnegöl'de İbrahim Mutlu isimli bir vatandaş, tartıştığı oğlu Savaş Mutlu'yu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 09:40
Tartıştığı oğlunu yüzünden, boynundan ve karnından bıçakladı

Olay, akşam saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki apartmanda meydana geldi. İbrahim Mutlu (59), eşi ile birlikte oturduğu sırada eve gelen oğlu Savaş (34), bilinmeyen nedenle evi dağıtmaya başladı. Bu sırada oğlunu durdurmaya çalışan baba İbrahim Mutlu, Savaş'ın saldırısına uğrayınca mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Yüzünden, boynundan ve karnından bıçaklanan Savaş Mutlu ağır yaralandı.

Kanlar içinde kalan Savaş Mutlu, apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından evden uzaklaşan baba İbrahim Mutlu, emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 09:40
  1. Bursa
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