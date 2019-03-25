0553 313 94 23

Oğlunu Yeni Zelanda saldırısında kaybeden Ürdünlü annenin kalbi yalnızca birkaç saat dayanabildi

Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Kamel Darwish’in annesi Suad Adwan, oğlunun cenaze töreninden saatler sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
Oğlunu Yeni Zelanda saldırısında kaybeden Ürdünlü annenin kalbi yalnızca birkaç saat dayanabildi

Yeni Zelanda’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Kamel Darwish’in annesi Suad Adwan, oğlunun cenaze töreninden saatler sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde Alnoor ve Linwood camilerine gerçekleştirilen saldırı hem ülkede hem de dünyada tepki toplarken, hayatını kaybedenlerin yakınlarının acıları da dinmiyor. Saldırıda hayatını kaybeden 4 Ürdün vatandaşından biri olan 38 yaşındaki Kamel Darwish, Cuma günü yapılan cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Kamel’in annesi Suad Adwan’ın kalbi ise oğlunun acısına daha fazla dayanamadı. Perşembe günü oğlunun cenaze töreni için gelini Rana ve 3 torunu ile Yeni Zelanda’ya gelen Adwan, Cuma günü oğlunun cenaze törenine katıldıktan sonra Cumartesi sabah saatlerinde evinde ölü bulundu. Oğlunun cenaze töreninden saatler sonra kalp krizi geçiren 65 yaşındaki Adwan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


Adwan’ın 33 yaşındaki yeğeni Hany Al-Daher, “Uyanmadı. Hayatını kaybetmesinin asıl nedeninin duyduğu üzüntü olduğunu düşünüyoruz. Adwan’ın ölümünden saldırganı suçlayan Al-Daher, “Adwan, herkes tarafından çok seviliyordu” dedi.


Yaklaşık 6 ay önce Ürdün’den Yeni Zelanda’ya göç eden Kamel Darwish’in ağabeyi Zuhair ise 2007 yılından beri Yeni Zelanda’da yaşıyordu. Kamel Darwish’in eşi Rana ve 2,6,8 yaşlarındaki çocukları Yeni Zelanda’da göçmenlik başvurusunda bulunmuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalova’da 107 Afgan mülteci yakalandı
    1. Yalova’da 107 Afgan mülteci yakalandı
    2. ABD'de gerçekleştirilen cami..
    3. Hakkari'de minibüsle kamyonet..
    4. KTB Başkanı Çevik: “Lisanslı depo ile..
    5. Kars’ta 17 köy yolu ulaşıma kapalı..
    6. Kocaoğlu, ilk kez Millet İttifakı ile..
    7. Dinozorlara hem miniklerden hem..
    8. Siirt’te öğretmen ve velilere..
    9. Fenerbahçe'den ses getirecek golcü..
    10. Almanya'da iş dünyası güveni martta..
    11. İstinaf, FETÖ'nün İstanbul'daki "ana..
    12. Türkiye İş Bankası Müzesi'nden..
    13. CHP’li Kumbul’dan, Öcalan’a özgürlük..
    14. Soyer’den trafiğe çözüm için projeler
    15. Göçmenler yakayı Yalova’da ele verdi
    16. Yan yatan işçi servisi ağaçları yerinden
    17. Sınıra ZPT sevkiyatı
    18. Osmaneli Münür Şahin’e sahip çıktı
    19. Antalya’da eşini öldüren koca..
    20. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!
    Erdoğan'dan Tan'a tepki: Senin haddine mi!

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Kur’an-ı Kerim’i çiğnemişti! O alçak kadın hâlâ aramızda
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok
    Levent Üzümcü kinini bir kez daha kustu: Sağ görüşten dünya çapından yazar yok