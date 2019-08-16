Engelli oğlunu sedyede gören anne gözyaşlarına boğuldu Karaman'da, 26 yaşındaki işitme engelli Ramazan Uğuz, kullandığı motosikletin kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin annesi haberi alınca geldiği acil serviste gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, öğlen saatlerinde merkeze bağlı Başkışla köyü girişinde meydana geldi. Ramazan Uğuz yönetimindeki 70 AP 522 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Uğuz metrelerce sürüklenip yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Uğuz, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi Ambulanstan indirilen Uğuz, acil servise alındığı sırada haberi alan annesi Leyla Uğuz hastaneye geldi. Oğlunu sedye üzerinde yaralı halde gören Leyla Uğuz, gözyaşlarına boğuldu. Tedaviye alınan Uğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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