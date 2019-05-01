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Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu

01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:44
Oğlunu kurtarmak isterken canından oldu

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde sulama havuzuna düşen oğlunu kurtarmak için suya giren kişi hayatını kaybetti.

Bağarası Kazımdirik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ayağı kayan Baran Yamak (14) sulama havuzuna düştü. Oğlunun havuza düştüğünü gören Ahmet Yamak (38), hemen suya atlayarak oğlunu çıkarmayı başardı.

Tüm çabalarına rağmen sudan çıkamayan Yamak, durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekiplerce ölü bulundu.

Cesedi sudan çıkarılan Yamak'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:44
  1. boğulma
  2. Foça
  3. Havuz

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