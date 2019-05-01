Oğlunu kurtarmak için canından oldu İzmir’in Foça ilçesinde sulama havuzuna düşen oğlunu kurtarmak için suya giren vatandaş hayatını kaybetti.

İzmir’in Foça ilçesinde sulama havuzuna düşen oğlunu kurtarmak için suya giren vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağarası Kazımdirik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sulama havuzunun yanında bulunan Baran Yamak’ın (14) ayağı kayınca sulama havuzuna düştü. Oğlunun sulama havuzuna düştüğünü gören Ahmet Yamak (38), hemen havuza dalarak oğlunu çıkarmayı başardı. Ancak talihsiz adam tüm çabalarına rağmen sudan çıkamadı. Olayı görenler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlilerin incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Yamak’ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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