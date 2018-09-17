Oğlunu haczettirmeyen babaya hapis!

Haber Merkezi Gazetemiz Akit’in gündeme getirdiği, Adalet Bakanlığı’nın ise çözüm için devreye girdiği çocuk icrası zulmü, yıkıcı etkisini sürdürüyor. Erzurum’da hacze karşı çıkarak oğlunu icra memurlarına teslim etmeyen baba 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Annenin ise ‘oğluna eziyet’ suçundan 8 yıl hapsi isteniyor...

HACİZ AYIBI

Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesinde yaşayan özel güvenlikçi Tugay D., 2012 yılında Sedanur D. ile evlendi ve bu evliliklerinden bir çocukları oldu. İddiaya göre, bir süre sonra Sedanur D. evi terk etti ve Tugay D.’ye boşanma davası açtı. Aile Mahkemesinde süren boşanma davasında çocuğun velayeti, geçici olarak anne Sedanur D.’ye verildi. Oğlunu eşine bırakarak ayrılan Sedanur D., icra memurlarını göndererek Muhammet Mert D.’yi almak istedi. Eve gelen icra memurları aileyi evde bulamayınca Tugay D. hakkında 2. İcra Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Tugay D. savcılığa başvurarak kız kardeşinin çektiği videoları delil olarak sunup, eşi Sedanur D.’nin oğlunu dövdüğünü iddia ederek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Sedanur D. hakkında çocuğuna şiddet uyguladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Çekilen video görüntüleri üzerine Sedanur D.’nin Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada ‘altsoya ve çocuğa karşı eziyet’ suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

HEM ANNEYE HEM BABAYA...

Hukuk ve ceza davaları sürerken, Tugay D., 2. İcra Ceza Mahkemesi tarafından ‘çocuk teslimine muhalefet’ suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tugay D., 31 Ağustos’ta tutuklanarak Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. Oğullarının tutuklanmasına tepki gösteren anne Şükran ile baba Ahmet D., yetkililerden yardım istedi.

Aile Mahkemesi tarafından görevlendirilen uzmanların eve gelerek inceleme yaptıklarını ve torunlarının kendilerinde kalması yönünde görüş bildirdiklerini söyleyen Ahmet D., “Oğlum suçsuz yere yatıyor” dedi.