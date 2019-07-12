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Oğlunu döverek öldüren babaya ilk duruşmada hapis

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanığa, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verildi- Sanık Mehmet Ali Yılmaz:- "Oğlumu onun iyiliği için dövüyordum, 'benim gibi olmasın, okusun' diye vurdum"

12 Temmuz 2019 Cuma 14:10
Oğlunu döverek öldüren babaya ilk duruşmada hapis

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren sanık, ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali Yılmaz, boşandığı eşi Gülistan Özger ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Mehmet Ali Yılmaz savunmasında, suçsuz olduğunu iddia etti.

Oğlu Mertcan'ı onun iyiliği için dövdüğünü ileri süren Yılmaz, "Ben oğlumu onun iyiliği için dövdüm, 'benim gibi olmasın, okusun' diye vurdum." ifadesini kullandı.

Sanığın bu sözü üzerine anne Özger, Yılmaz'a "Katil" diye bağırarak tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti ise sanığa, oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, olayda yaşamını yitiren 6 yaşındaki Mertcan ve diğer çocuğuna "işkence etmek" suçundan ise toplam 12 yıl hapis cezası verdi.

- "Koruyamadığımız bir çocuk büyüyünce, koruyamadığımız başka bir çocuğu öldürdü"

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Mehtap Sert, karardan memnun olduklarını ve istedikleri sonucu elde ettiklerini söyledi.

Sert, güçlü ve iradeli bir şekilde hukuki mücadele verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Sanık suçlamaların tamamını reddetti fakat elde edilen deliller neticesinde suçu sabit görüldü. Dosyadaki deliller itibariyle suçu sabit görüldüğünden Mertcan açısından ağılaştırılmış müebbet ve her iki kardeşe de işkence suçundan ayrı ayrı 6 yıl verildi. Sonuçtan memnunuz ancak ben bu konuyla ilgili sadece şunu eklemek istiyorum, Mehmet Ali Yılmaz da çocukken çok şiddet görmüş biri, sistematik işkence neticesinde bu hale gelmiş biri. Koruyamadığımız bir çocuk büyüyünce, koruyamadığımız başka bir çocuğu öldürdü."

- Olay

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert nesneyle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz'ı, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuk, 5 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Yılmaz oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Yılmaz'ın diğer çocuğu Y.T.Y. de savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:10
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