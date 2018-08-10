Oğluna söylediği bilgi başını yaktı! Gözaltına alındı

ABD'de Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Christopher Collins'in oğlu Cameron Collins'in denemelerin başarısız olduğu duyurulmadan önce hisselerini sattığı ve babasının verdiği bilgi sayesinde hisselerdeki değer kaybından kaynaklanacak 570 bin 900 dolarlık zarardan kurtulduğu ifade edildi.