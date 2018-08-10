Oğluna söylediği bilgi başını yaktı! Gözaltına alındı
ABD'de Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Christopher Collins'in oğluna söylediği bilgi başını yaktı. Collins hissedarı olduğu biyoteknoloji şirketinin, deneylerde başarısız olduğu bilgisini oğluna söyleyince, oğlunun bu bilgi ışığında borsa işlemi yapması sonucu gözaltına alındı.10 Ağustos 2018 Cuma 11:00
ABD'de Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi Christopher Collins'in oğlu Cameron Collins'in denemelerin başarısız olduğu duyurulmadan önce hisselerini sattığı ve babasının verdiği bilgi sayesinde hisselerdeki değer kaybından kaynaklanacak 570 bin 900 dolarlık zarardan kurtulduğu ifade edildi.
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