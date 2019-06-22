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"Oğlumun kanı yerde kalmadı"

Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in Bingöl'de şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı "kırmızı kategoride" aranan Şerif Yakut'un etkisiz hale getirilmesi, şehit ailesinin yüreğine bir nebze su serpti - Anne Güler Ateş:- "Yüreğim serinledi. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Allah devletimize, askerimize, polisimize güç kuvvet versin. Bastığı topraklarda tırnaklarına taş değmesin"

22 Haziran 2019 Cumartesi 20:32
"Oğlumun kanı yerde kalmadı"

GAZİANTEP (AA) - Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in Bingöl'de şehit düştüğü terör saldırısının planlayıcısı "kırmızı kategoride" aranan terörist Şerif Yakut'un etkisiz hale getirilmesi, şehit ailesini sevindirdi.

Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategorideki teröristin, Bitlis'te İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmesi, şehit Ateş'in İslahiye ilçesinde yaşayan ailesinin yüreğine bir nebze su serpti.

Anne Güler Ateş, AA muhabirine, oğlunun Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 Ağustos 2018'de şehit olduğunu söyledi.

Oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirten Ateş, "Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Allah kimseye yaşatmasın. Geride bir eş ve 3 yaşında oğlu kaldı. 3 yıllık askerdi. Doğu görevinin bitmesine 8 ay vardı. Rabbim mekanını cennet etsin." diye konuştu.

Ateş, bir tanıdıkları vasıtasıyla oğlunun şehit düştüğü saldırının planlayıcısı teröristin öldürüldüğünü öğrendiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Zaten oğlum çatışmada iki teröristi vurmuş. Asıl teröristin etkisiz hale getirildiğini öğrenince çok sevindik. Yüreğim serinledi. Oğlumun kanı yerde kalmadı. Allah devletimize, askerimize, polisimize güç kuvvet versin. Bastığı topraklarda tırnaklarına taş değmesin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun, başımızdan eksik etmesin. Allah teröristlerin köklerini kurutsun."

Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkeze bağlı Kayadağ köyü kırsalında 17 Haziran'da düzenlenen "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu"nda Terörden Arananlar Listesi'nde 4 milyon lira ödülle "kırmızı kategoride" yer alan, sözde orta saha eyalet sorumlusu "Ali Piling" kod adlı örgüt mensubu Şerif Yakut, silah ve teçhizatıyla ölü ele geçirilmişti.

Söz konusu teröristin son bir yılda Diyarbakır, Batman, Bitlis, Muş, Elazığ ve Bingöl'deki eylemlerin talimatını verdiği öğrenilmişti.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 20:32
  1. İslahiye
  2. şehit
  3. Terör
  4. Yunus Emrah Ateş

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