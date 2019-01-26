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"Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi"

Nişanlısıyla sel sularına kapılarak hayatını kaybeden gencin babası Şenol Bençik:- "Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi. Yarım saat sonra yeniden aradım ama bir daha haber alamadım, ikisinin de telefonu kapalıydı"- "Olumsuz hava şartları nedeniyle çok endişelendim. 'Hava çok yağışlı, nişanlının yanında kal' demiştim"

26 Ocak 2019 Cumartesi 11:54
"Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi"

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılarak nişanlısıyla hayatını kaybeden elektrik teknisyeni Çağlar Bençik'in yakınları olayın üzüntüsünü yaşıyor.

Gözyaşlarına hakim olamayan baba Şenol Bençik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun gece saatlerinde nişanlısını evine bırakmak için Mumcular Mahallesi'ne gittiğini söyledi.

Havanın yağışlı olması nedeniyle oğlunu birkaç kez aradığını aktaran Bençik, "Oğlumla en son konuştuğumda aracın içindeydi. Yarım saat sonra yeniden aradım ama bir daha haber alamadım. İkisinin de telefonu kapalıydı. Olumsuz hava şartları nedeniyle çok endişelendim. 'Hava çok yağışlı, nişanlının yanında kal' demiştim. Çok üzüntülüyüm." diye konuştu.

Bençik, oğlunun yaşasaydı önümüzdeki günlerde askere gideceğini ifade etti.

Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik ve iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in içinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapılmıştı. Sele kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetmişti. Bençik'in cenazesi, yedi saatlik çalışmanın ardından olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede tarlada bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 11:54
  1. Bodrum
  2. dere
  3. Muğla
  4. Mumcular
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