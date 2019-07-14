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"Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim"

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önündeki helikopter saldırısı sonucu şehit düşen yüksek ihtisas mühendisi Mehmet Şengül'ü mezarı başında anan babası Ramazan Fahrettin Şengül, hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı- Şehidin babası Ramazan Fahrettin Şengül:- "Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim. Bu vatan için oğlum şehit olmuşsa en büyük gururu duyarım"

14 Temmuz 2019 Pazar 16:28
"Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Binası önündeki helikopter saldırısı sonucu şehit olan yüksek ihtisas mühendisi Mehmet Şengül'ü mezarı başında anan babası Ramazan Fahrettin Şengül, "Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim. Bu vatan için oğlum şehit olmuşsa en büyük gururu duyarım." dedi.

Baba Şengül, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde yaptığı açıklamada, oğlunun kendilerine hüznü ve gururu bir arada yaşattığını söyledi.

Vatan ve bayrak için yapılacak fedakarlıkların hiçbir zaman yeterli olamayacağını vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Bu vatan için bir oğlumu feda ettim. Ailemin bütün fertlerini vatanım ve bayrağım uğruna feda etmeye hazırım. Oğlum şehit olduğu için üzülürsem vatan hainiyim. Bu vatan için oğlum şehit olmuşsa en büyük gururu duyarım."

- "Şerefli ve gururlu bir şehit ailesi olduk"

Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralandığını anlatan baba Şengül, vücuduna isabet eden merminin sağlığını etkilemediği için gazilik unvanı istemediğini belirtti.

Bazı çevrelerce şehit ve gazi ailelerin istismar edildiğini ifade eden Şengül, "Biz her zaman şerefli ve gururlu bir şehit ailesi olduk. Cenabı Allah ve şehit oğlumuz bizden razı olmasaydı yüzümüz gülmezdi. Başımız eğik değil aksine dik duruyor." şeklinde konuştu.

Bu arada Ankara Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında yarın şehitlikte program düzenlenecek.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 16:28
  1. 15 Temmuz
  2. darbe girişimi
  3. FETÖ
  4. Fetullahçı Terör Örgütü
  5. Mehmet Şengül
  6. Ramazan Fahrettin Şengül
  7. şehit

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