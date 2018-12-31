THY- Euroleague
0553 313 94 23

Acılı baba konuştu: Not bıraktı kendi isteğiyle atladı

Hatay'da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Nizamettin'in babası Kemal Sürmeli, "Benim oğlum basında çıkan bazı haberlerde söylendiği gibi oyuncağının arkasından düşmedi. Oyun yüzünden vasiyetname ve not bıraktı kendi isteğiyle atladı" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 08:43
Acılı baba konuştu: Not bıraktı kendi isteğiyle atladı

Hatay'ın merkezde yaşayan 13 yaşındaki Nizamettin Sürmeli geçtiğimiz pazartesi günü babası, annesi, kardeşleri ve arkadaşlarına not yazdıktan sonra iddiaya göre oynadığı bilgisayar oyunu yüzünden 5. kattaki evlerinin penceresine çıkarak kendisini boşluğa bırakarak hayatına son verdi. Nizamettinin babası Kemal Sürmeli, oğlunun oynadığı oyun nedeniyle intihar ettiğini ileri sürdü. Oğlunun intihar ettiğini söyleyen Sürmeli, Benim oğlum bize bir vasiyet, vasiyetname bırakarak, not bırakarak kendi isteğiyle atladı ve canına kıydı öleceğini bile bile. Bu durum bizi çok derinden etkiledi bizde inanılmaz asla kapanmayacak yaralar açtı.

Bizim bugünden sonraki isteğimiz bizim çocuğumuz gitti geri gelmeyeceğini biliyoruz. Ama elimizden geldiğince mümkün mertebe başka çocukların saçının teline zarar gelmesin. Her gün kendimize her saniye kendimize niye neden niçin sorularını sürekli soruyoruz; çünkü bu aşamaya gelebilecek herhangi bir ihtimali düşünemiyoruz. Son saniyesine kadar son dakikasına kadar herhangi bir ipucu veya herhangi bir belirti göstermedi, hissettirmedi. Ben bu yüzden diyorum ki bu kadar neşeli bir çocuk bu kadar sevgi dolu bir çocuk bu kadar başarılı bir çocuk. Her çocuk bir aile için dünyanın en güzel varlığıdır. Benim çocuğum bunu yaptıysa, böyle bir şey yaptıysa, bu da demek oluyor ki, herkes aynı tehlike altında aynı riskle karşı karşıya 'benim oğlum asla ve asla kimse yapmaz' diye demesin çünkü en son yapacak insan benim oğlumdu.

'Hem ablası hem sırdaşıydım'

Nizamaettinin 15 yaşındaki ablası Sabra ise kardeşinin çok mutlu, hep gülümseyen bir çocuk olduğunu ifade ederek, "Hani bir problemi bir sıkıntısı olduğunda gelip bize anlatırdı. Ben ablası olarak aynı zamanda sırdaşıydım. Bir problemi bir sıkıntısı bir sorunu herhangi bir şey olduğu zaman gelip bizimle konuşuyordu. Annemle benimle babamla hani aramızda bir sır olmazdı. Zaten son ana son zamanı son saniyeye kadar hep yüzü gülüyordu. Yani bir sıkıntısı yoktu, Çok güzel zaman geçiriyorduk çok güzel şeyler yapıyorduk, yani nasıl oldu hiçbirimiz, hiçbir şekilde bir şey bilmiyoruz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 08:43
  1. Hatay
  2. Nizamettin Sürmeli
  3. oyun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MTV artış oranı yeniden belirlendi
    1. MTV artış oranı yeniden belirlendi
    2. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    3. İsmail Metin Temel görevden mi alındı?
    4. Hava Kuvvetleri'ne operasyon! Çok..
    5. Döviz kurları
    6. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
    7. İsmail Metin Temel nereye atandı?
    8. Brent petrol 53,79 dolardan işlem..
    9. Binali Yıldırım ve generaller hedefti
    10. Dolar/TL 5,2870 seviyesinde işlem..
    11. İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet..
    12. 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu..
    13. Meteorolojiden kritik uyarı! Soğuk..
    14. Kara yollarında durum
    15. Serbest piyasada döviz açılış..
    16. GÜNDEM / 31 Aralık 2018
    17. Piyasalar için yılın son işlem günü
    18. Bakan açıkladı! Yeni indirimler..
    19. Trump zamları iptal etti!
    20. Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Rizeli..
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Putin'den son dakika Türkiye açıklaması!
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    Tapuda yeni dönem başlıyor! Bundan sonra...
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP'li başkan İzmir adaylığından çekildi!
    CHP'li başkan İzmir adaylığından çekildi!
    Arap Baharı yeniden gerçekleşiyor! 8 ülkede gösteriler başladı
    Arap Baharı yeniden gerçekleşiyor! 8 ülkede gösteriler başladı

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    Kenan Sofuoğlu: Acemiyim
    ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan tarafından engellendi
    ABD'den İsrail'e büyük darbe! Bakan tarafından engellendi