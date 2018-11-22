"Oğlum, 'Baba, akşam sağ gelecek misin?' diyor"

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 kişinin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'nda darbecilerin alıkoyduğu askerler "müşteki" sıfatıyla beyanda bulundu.

Müşteki Uzman Jandarma Çavuş Haydar Kaya, olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığında nöbetçi olduğunu belirterek, "15 Temmuz saat 21.00 civarı nöbet arkadaşım Ömer Acar, gelen mesajları Harekat Merkezi'ne götürdü. Kısa bir süre sonra panik halinde gelerek 'Haydar hemen yukarı çıkmamız gerekiyormuş, kapıları kilitle' dedi. Ömer'in arkasından üsteğmen Mehmet Nur Çinpolat gelerek, saldırı olduğunu ve odayı boşaltmamız gerektiğini söyledi." dedi.

Çinpolat'ın kendisi ve Ömer Acar'ı Orgeneral Sükan Toplantı Salonu'na götürdüğünü anlatan Kaya, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Salona girdiğimizde içeride 20-25 kişilik nöbetçi heyetin sandalyelere oturduğunu, Yarbay Yusuf Köz ve Yüzbaşı Ramazan Karabulut'un elinde makinalı silahlar gördüm. Boşluk bırakarak oturmamızı söylediler. Ayrıca salonda astsubay Abdulkadir Baytak ile Abdulhamit Özmen'in de ellerinde otomatik tabanca olduğunu gördüm. Erkan Öktem salonun önünde, Yusuf Köz'e 'Yönetime el konuldu, emirleri uygulayın' dediğini duydum. Yusuf yarbay, Ramazan yüzbaşıya dönerek, 'Direnen olursa kafasına sık' dediği sırada içeride bir panik oldu."

Kısa bir süre sonra sivil giyimli 3 kişinin salona getirildiğini anlatan Kaya, "Daha sonra bu kişilerden birinin TEM Daire Başkanı Turgut Aslan olduğunu öğrendim. Aslan'ın elinde plastik kelepçe vardı ve kelepçenin sıktığını söyledi. Diğer kişilerin de Turgut Aslan'ın koruması ve şoförü olduğunu öğrendim. Bu kişiler sabaha kadar salonda kalmadılar, bir süre sonra götürüldüler." dedi.

- "Veli Paşa'nın apoletleri sökülmüş, elleri ve gözleri bağlıydı"

Kaya, rehin bulundukları salonda müşteki Albay Güven Şaban'ın getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süre sonra Güven albay ve Tümgeneral Veli Turan'ı getirildiler. Veli Paşa'nın apoletleri sökülmüş, elleri ve gözleri bağlıydı. Güven Albay'ın ise koluna iki kişi girmişti. Güven albayın, Erkan Öktem'e dönerek, 'Bu yaptığınız suç, yanlış yapıyorsunuz' dediğini duydum. Erkan Öktem de Güven albaya, 'Sen çok oluyorsun, zaten başımıza yeterince iş açtın" diyerek silahını kafasına dayayarak kendisini yere yatırdı ve ardından da salondan ayrıldı. Sabah 06.00'a kadar salonda tutulduk. Sabah saatlerinde bizi alt kattaki sığınağa indirdiler. Sığınakta bulunduğumuz sırada Özel Harekatın, Karargahın etrafını sardığını duyduk. O sırada dışarıdan çatışma sesleri geliyordu."

Yaşananlardan dolayı çok mağdur olduğunu vurgulayan Kaya, "15 Temmuz gecesinden sonra her şeyimiz altüst oldu. Her sabah evden çıkarken, oğlum, 'Baba, akşam sağ gelecek misin?' diyor. İki yıldır çocuğumla uyuyorum, hepimizin psikolojisi bozuldu." dedi.

Duruşmada, Üsteğmen Oğuz Sezgin ve Yüzbaşı Anıl Dereli de "müşteki" sıfatıyla beyanda bulundu.