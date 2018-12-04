Oğlu öldürülen baba şüpheliler için kemik testi istedi

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki bir parkta 17 Kasım'da çıkan bıçaklı kavgadan iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mehmet Furkan Birkaç'ın (17) dekorasyon işiyle uğraşan babası Muhammet Birkaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yanında çalıştığını, hafta sonu açık öğretimden okuluna devam ettiğini söyledi.

Olay günü oğlunun parkta fotoğraf çekildiği sırada iki şüphelinin sataştığını duyduğunu anlatan 3 çocuk babası Birkaç, şüphelilerin yakalanmasıyla bir nebze olsun içinin rahatladığını ifade etti.

Birkaç, "Kavgayı çıkaran biri diğeri bıçaklayan. Kavganın çıkmasına sebep olan zanlı serbest bırakılmış. Şüphelilerden biri 17 diğeri 16 yaşında görünüyor. Ama savcılıktan kemik testi isteyeceğim. Şüphelilerin yaşlarının 18'den büyük olduğunu düşünüyorum. Şüphelilere kemik testi yapılsın, yaşları belirlensin." diye konuştu.

- Olay

Mehmet Furkan Birkaç ve arkadaşı İlyas Can (20), Beyazevler Mahallesi'ndeki bir parka fotoğraf çekildikleri sırada yanlarına gelen iki kişinin mahallelerinde fotoğraf çekemeyeceklerini söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen tartışmada arkadaşı Can'la birlikte bıçakla yaralanan Birkaç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan ve polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 16 yaşındaki M.S. tutuklanmış, A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.