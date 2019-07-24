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Oğlu nehre atlayan annenin sitem dolu sözleri: Oğlum uyuşturucudan kurtuldu

Adana’da 15 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başlayan 34 yaşındaki Fazıl S. motosikleti ile geldiği köprüden nehre atladı. Oğlu suda kaybolurken, olay yerine gelen anne Aysel S. "Bugün benim bayramım. Davul çalacağım, oğlum uyuşturucudan kurtuldu. Her gün 300 lira bulmaktan yorulmuştum" diyerek gözyaşı döktü.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:06
Oğlu nehre atlayan annenin sitem dolu sözleri: Oğlum uyuşturucudan kurtuldu

Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Gençlik Köprüsü'nde meydana geldi. Sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, köprü üzerinde motosiklet ile kıyafetler olduğunu görüp, polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin Fazıl S.'ye ait olduğunu tespit ederek, ailesine ulaştı. Hemen köprü üzerine gelen anne Aysel S.  ile babası Ramazan S., oğullarının 15 yaşından itibaren uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, intihar etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine, bölgeye su altı ekipleri sevk edildi. Fazıl S.'yi arama çalışmaları sürüyor.

Dramı yürek burktu

Ekiplerin arama çalışmasını gözyaşı dökerek izleyen anne, "'Annesi kurtuldu' deyin. 15 yaşından beri oğlumla mücadale ediyorum. Götürmediğim, tedavi ettirmediğin yer kalmadı. Bu illetten kurtaramadım. Bugün benim bayramım, çünkü oğlum bu illetten kurtuldu. En son 'baba motor al' dedi. Motor alırsak, uyuşturucuyu bırakacağını söyledi. Bu motor onun sonu oldu. Oğlumun mezarının başına bu motoru getirip, koyacağım" dedi.  4 çocuk annesi Aysel S., "Her gün 300 lira bulmaktan kurtuldum. Kolay kolay rüya görmem. Dün oğlumu yeşillikler içinde gördüm. Her yerde polis vardı. Sabah bu olay yaşandı. İçime doğmuş" diye konuştu.

Annesi Aysel S. sabah kalktığında oğlunu evde göremeyince balık avladığı yere gitti. Köprüye gelip baktığında motosikleti, kıyafetleri, oltası ve eroin kullandığı malzemeleri köprüde olmasına rağmen oğlunu bulamadı. Bunun üzerine anne hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Sayılır'ın uyuşturucu aldıktan sonra köprüden nehre düşmüş olabileceğini ya da intihar etmiş olabileceğini tahmin ederek Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Gurup Amirliğindeki dalgıç polisleri bilgi verdi. Olay yerine gelen dalgıç polisler tekne ile Sayılır'ın düşmüş olabileceği yere gelerek burada dalıp genci aramaya başladı. Ancak Sayılır bir türlü bulunamadı.

Arama çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu

Dalgıç polisler arama yaparken anne nehrin kıyısında çalışmaları izleyip bir ağaca tutunarak ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Anne Sayılır, oğlunun 15 yaşındayken eroine alıştırıldığını çok bırakmak istediğini ancak bir türlü bırakamadığını en son çip taktırdığını ancak buna rağmen dün gece balık avlarken yine kullandığını belirterek, "Uyuşturucu satanlar kurban olduğum Allah'ımdan dilerim evlatlarıyla bunu yaşamasınlar. Allah öyle bir dert versin ki her gün kanasınlar. Allahları, peygamberleri, kitapları varsa yapmasınlar. Kurtaramadım oğlumu. Ben 15 yaşından beri oğluma tut annem elimi seni kurtaracağım dedim yapamadım. Yapamadım Fazıl yapamadım. Senin düğününü yapacağım oğlum damatlık almıştım sana annem. Çık Fazılım çık" diye gözyaşlarına boğuldu

"Ölüsü çıkarsa şeker dağıtacağım"

Anne Aysel S. oğlunun yaşarken öldüğünü gözyaşları içinde anlatarak, "Millete dua ederken diyorum Allah size hayırlı evlat versin. Zenginlik istemeyin. Keşke doğru olsa öldüğü, şeker dağıtacağım, davul tutacağım. Benim oğlum yaşarken ölüydü. Eğer öldüyse şimdi yaşamaya başladı. Benim oğlum yaşamıyordu ki. Size ona yaşamak mı diyorsunuz. Bir odanın içinde yaşıyordu" dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07
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