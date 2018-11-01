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Oğlu kurtarmak için gitti ama… Kapıyı açmak için gitmişti

Manisa’da korkunç bir olay gerçekleşti. Çalan kapıyı açmaya giden Halil Çelik kapıyı açar açmaz silahlı saldırıya uğradı. Sesleri duyan Ramazan Çelik’de o noktaya koşunca saldırgan ona da ateş etti. Baba yaşamını kaybederken oğlu ise ağır yaralandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 06:24
Oğlu kurtarmak için gitti ama… Kapıyı açmak için gitmişti

Olay, saat 01.00 sıralarında Kula İlçesi Zaferiye Mahallesi'ndeki Halil Çelik’e ait evde meydana geldi. Oğlu Ramazan Çelik (30) ile birlikte aynı evde yaşayan baba Halil Çelik’in (57) kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce evin kapısı çalındı.

Kapıyı açtı, vuruldu

Baba Halil Çelik, kapıyı açmasının ardından henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyarak dışarı çıkan oğul Ramazan Çelik’e (30) de, aynı kişi ve ya kişilerce silahla ateş edildi. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba kurtarılamadı, oğlu ağır yaralı

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, saldırıya uğrayan baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına baba Halil Çelik (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğul Ramazan Çelik (30) ise ilk müdahaleleri yapılmasının ardından ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 06:24
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