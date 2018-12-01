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Oğlu dur ihtarına uymadı, babası polislerin üzerine otomobilini sürdü

Adana'da, polislerin 'dur' ihtarına uymayan oğlunu kovalamaca sonucu yakalayan ekiplerin üzerine otomobilini süren baba ve yanındaki diğer çocuğu polis ekiplerince gözaltına alındı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 20:23
Oğlu dur ihtarına uymadı, babası polislerin üzerine otomobilini sürdü

Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde, polis ekipleri motosikletiyle hareket halindeki D.K'yi durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan D.K, bir süre kaçtıktan sonra motosikletini bırakıp koşarak polisten kaçmaya çalışırken, bu sırada da cep telefonuyla babasını arayarak durumu bildirdi. Polis, kısa süre sonra D.K'yi aynı mahallede yakalayarak gözaltına aldı.

Diğer çocuğu A.K. ile olay yerine gelen ve oğlu D.K'nin gözaltına alındığını gören baba T.K, otomobilini oğlunu yakalayan polislerin üzerine sürdü. Ekipler, daha sonra aracından inerek kendilerine saldıran T.K. ve A.K'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirip gözaltına aldı.

Şüpheli D.K'nin 17 yaşında olduğu ve ehliyeti bulunmadığı için polis ekiplerinden kaçtığı öğrenildi. Öte yandan, arbede sırasında hafif şekilde yaralanan bir polis memuru 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Gözaltına alınan baba T.K. ve iki oğlu, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 20:23
  1. Adana
  2. seyhan

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