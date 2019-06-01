ÖĞ-DER Kısa Film Senaryo Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Şuurlu Öğretmenler Derneğince (ÖĞ-DER) bu yıl "anne" temasıyla düzenlenen "8'inci Kısa Film Senaryo Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Başkent Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, 1'incilik ödülü "Masal" adlı senaryoyla Ankara'dan katılan Ali Aydemir'in oldu.

Yarışmada 2'ncilik ödülünü Bursa'dan "Basamak" isimli senaryosuyla başvuran Hüseyin Seçgin, 3'üncülük ödülünü ise Zonguldak'tan "Çınarımızın Gölgesinde" adlı eseriyle Umut Ateş aldı.

"Ayşe Şasa Özel Ödülü" Konya'dan Uğur İkiz'in, "Yücel Çakmaklı Özel Ödülü" ise Ankara'dan Burak Çalışkan'ın oldu.

ÖĞ-DER Genel Başkanı Hamdi Sürücü, törende yaptığı konuşmada, ÖĞ-DER olarak 15 yıldır eğitimle ilgili uluslararası alanda birçok programa imza attıklarını dile getirdi.

Sürücü, gençliğin ihmale gelmeyeceğini ve gençliğin kalbine dokunulması gerektiğini belirterek, ''Annelerin çocuklarından daha kıymetli hiçbir şeyi yoktur, onların kıymetini bilmeleri gerekiyor, onlar en iyi evlatlar olarak yetiştirmeye çalışılmalı." dedi.

- "Ailede erkek evin direği, anne ise evin ruhudur"



Annenin toplumdaki öneminin yeterince anlaşılamadığını ve ailelerin dağılmasının sebebinin aile kurumunun zedelenmesi olduğunu dile getiren Hamdi Sürücü, "Bir ailede erkek evin direği, anne ise evin ruhudur." diye konuştu.

Törende, yarışmacıları değerlendiren jüri üyeleri Elif Örs, İbrahim Demirkan, Yasemin Yüksel, İdris Şahin, Elif Büşra Eskin ile Suat Emuce'ye de plaket takdim edildi.

