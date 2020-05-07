Rabbimiz, “Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda infak edenlerdir, öfkelerine hâkim olanlardır, insanları affedenlerdir.” (Âl-i İmrân-134) buyurarak cennete talip müminlerin bir özelliğinin de öfkesine hakim olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) de, “Hiçbir kul, Allah katında, O’nun rızasını gözeterek öfkesini yutmasından daha faziletli bir lokma yutmuş değildir” buyurarak öfkeyi yenmenin ne büyük bir erdem olduğunu müjdelemiştir. (Ahmed b. Hanbel)

Efendimiz (sav) bir gün ashabıyla sohbet ederken onlara; “Pehlivan kimdir bilir misiniz?” diye sordu. Sahabe, “Pehlivan, güreşte rakibini yenen kişidir” cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, “Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hâkim olup öfkesini yenebilendir.” (Müslim, Buhârî) buyurdu.

Böylece Peygamberimiz (sav), zihinlere nakşedilecek bir mesaj veriyordu.

Bir defasında kendisine gelip, “Yâ Resûlallah! Bana özlü bir tavsiyede bulun!” diyen birine Efendimiz (sav); “Öfkene hâkim ol!” (Buhârî) buyurarak ona kısa ve öz, unutamayacağı bir cevap veriyordu.

Âlemlerin Rabbi kitabımız Ku’ran-ı Kerim’de Peygamberlerin de kimi zaman öfkelendiklerini ancak bu öfkelerini de Allah’a sığınarak yendiklerini öğretir bize..

Peygamberimiz (sav) de, öfke anında kişinin Allah’a sığınmasını tavsiye etmiş, öfkelenince dilimizin isyan, küfür, intikam sözcüklerine değil; dua, sükûnet ifadelerine sığınmasını istemiştir. (Buhârî)

Atalarımız da; öfkeyle kalkan zararla oturur demiştir. Bu söz hayatımızın her döneminde doğruluğunu bize göstermiştir.

Zira öfkesine yenik düştüğünde insanın gözü kör, kulağı sağır olur. Söylenenleri duymaz hale gelir, insaf ve vicdanı devre dışı kalır. Öfkeye kapılan kişi merhametten, hoşgörüden yoksunlaşır; kırıcı, yıkıcı ne yaptığını, ne söylediğini bile hatılamaz hale gelir. Ancak o kişi Allah’a sığınırsa kurtuluşa ulaşır.

Ama günümüzde öfkenin esiri olanlar nice olumsuzluklara, ibretlik ve hazin tablolara yol açmaktadır. Nice akrabalık, dostluk ve kardeşlikler sudan sebeplerle başlayan kavga ve çekişmelerle husumete dönüşebilmektedir.

Belaya sabır hakkında Efendimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Allahü teâlâ buyurdu ki: “Bedenine, evladına veya malına bir musibet gelen, sabr-ı cemille karşılarsa, kıyamette ona hesap sormaya hayâ ederim.” (Hakim)

Hayatın bir imtihan olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Duyduğumuz her sözü, başımıza gelen her bir olayı akıl süzgecinden geçirmeliyiz. Öfkenin esaretiyle, kin, nefret, husumet gibi duygularla yüreklerimizi karartmamalıyız..