Ofisler kiracı bekliyor

Mevcut tabloyu değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden, nitelikli ofis arzının yaklaşık yüzde 65’inin Avrupa yakasında bulunduğunu belirterek, Şişli ve Sarıyer’de yer alan ve merkezi iş alanını oluşturan Levent ve Maslak ofis bölgelerinin 771 bin metrekare ve 838 bin metrekare ile başı çektiğini kaydetti.

Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar ilçelerinde yer alan havalimanı bölgesinde 670 bin metrekarelik ofis bulunduğuna dikkat çeken Gönden şu tespitlerde bulundu:

Anadolu yakasında Ümraniye’nin 714 bin metrekarelik ofis arzı ile başı çekiyor. Bu bölgeyi 287 bin metrekare ile Ataşehir bölgesi takip ediyor.

Toplam nitelikli ofislerin yüzde 24,03’ü boş. Bu orana bakıldığında şehir genelindeki her 4 ofisten biri boş.

Boşluk oranında başı yüzde 50 ile Kozyatağı-Göztepe-İçerenköy bölgesi ve Mecidiyeköy çekiyor. Onu yüzde 33 ile Ataşehir takip ediyor.

Altunizade’de boş ofis oranı yüzde 5’in altında kaldı. Bu oran Ümraniye’de yüzde 14, Maslak’ta 20,7, Levent’te yüzde 23,8 olarak ortalamanın altında gerçekleşti.

Gönden, son 2 yılda özellikle hızla artan döviz kurları ve nitelikli ofis arzı ile birlikte ofis kiralarının baskı altına girdiğini kaydederek, döviz kuru artış oranı ile paralel olarak kiraların düştüğünü söyledi.

Özellikle kısa zamanda ciddi oranda arzın arttığı bölgelerde fiyatların daha hızlı düştüğünü vurgulayan Gönden, son iki yılda ofis kiralama fiyatlarının kurun artışına paralel olarak ortalama yüzde 20-30 düştüğüne de dikkat çekti.