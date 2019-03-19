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Ofisinde kanlar içinde bulunan muhtar hayatını kaybetti

Malatya’da ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

19 Mart 2019 Salı 20:48
Ofisinde kanlar içinde bulunan muhtar hayatını kaybetti

Malatya’da ofisinde kanlar içinde bulunan bir mahalle muhtarı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Battalgazi ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi Muhtarı Mehmet Özpolat’ı muhtarlık ofisinde kanlar içinde gören torunu hemen sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler muhtar Özpolat’ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 42 yıllık mahalle muhtarı Özpolat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:48
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