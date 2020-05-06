Ofise ilgi arttı Lojistik öne çıktı

Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında hizmet veren Cushman & Wakefield’in Türkiye gayrimenkul pazarını konu alan 2020 ilk çeyrek görünüm raporuna göre ofislere talep ilk çeyrekte arttı.

İstanbul’da birinci çeyrekte toplam arz 6,46 milyon metrekare ile aynı kalırken, aynı dönemde yaklaşık 90 bin 863 metrekare olarak gerçekleşen kiralama işlemleri geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 6,48 oranlarında arttı.

Üç ilin son rakamları

İstanbul Levent’te metrekare başına aylık ofis kiralarında 2019’un aynı dönemine kıyasla değişiklik olmadı ve 32 dolar seviyesinde kalındı. Gayrettepe’de yüzde 5 düşüşle 19 dolar, Maslak’ta yüzde 9,5 düşüşle 19 dolar, İstanbul Anadolu Yakası’nda ise yüzde 8,3 düşüşle 22 dolar seviyelerine geriledi. İzmir’de ise yüzde 7,7 azalışla 12 dolar olurken, Ankara’da yüzde 7,1 düşerek 13 dolar olarak hesaplandı. TL bazında ise İstanbul Levent’te 170 TL, Gayrettepe ve Maslak’ta 105 TL olurken, İstanbul Anadolu Yakası’nda 120 TL oldu. İzmir’deki metrekare başına fiyat 65TL, Ankara’da ise 70 TL’de kaldı.

Lojistikte gözler Türkiye’ye çevrildi

Rapor lojistik ve sanayi sektörlerine yönelik de önemli analizleri ortaya koydu. Mevcut verilere göre, 2019 yılında yaklaşık 103 bin metrekare olarak kaydedilen depo alanı kiralama faaliyetlerindeki toplam işlem hacmi, yılın ilk çeyreğinde dikkate değer bir artışla yaklaşık 114 bin 559 metrekare olarak kaydedildi. Kiralama faaliyetleri, geçtiğimiz yıla kıyasla metrekare bazında çok daha büyük işlemlerden oluşurken COVID-19 küresel salgının özellikle tedarik zinciri yönetim taleplerine yönelik duyulan ek depo ihtiyaçları da işlem hacminin artmasını sağladı. Yılın ilk çeyreğine denk gelen küresel salgının yarattığı etki ile e-ticaretin giderek hız kazanması özellikle market zincirlerinin acil depo kiralama ihtiyaçlarını hızlandırdığı gibi, önümüzdeki dönemlerde yakalanan ivmenin devam etmesi beklentisi de öne çıktı. Bunun yanı sıra kentsel lojistik beraberinde son aşama teslimata olan gereksinimin, artan taleplere doğru orantılı olarak hızlanacağı öngörüldü. Diğer taraftan lojistik yatırım talebinin fırsatçı alıcılar tarafından önümüzdeki dönemlerde tekrar hareketleneceği öngörülürken, arsa fiyatları ve kira seviyelerinin döviz cinsinden düşüşüne yönelik beklentilerin devam edeceği vurgulandı.

Şirketlerin yeni planı

Ayrıca geçtiğimiz yıl bir çok yabancı şirketin Türkiye’yi depo ve ulaşımda bölgesel üs yapmaya yönelik faaliyetlerinin, salgının kontrol altına alınması ile birlikte yılın ikinci yarısında da devam edeceği ve gözlerin Türkiye’de olduğu belirtildi. Sanayi sektöründe ise pandemiye bağlı olarak üretimin yavaşlamasının ihracatı düşürdüğü, bunun da cari açığa olumsuz yansıdığına dikkat çekildi.