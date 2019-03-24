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Off-Road’ın kalbi Erzurum’da attı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Off-road Yarışları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu.

24 Mart 2019 Pazar 15:10
Off-Road’ın kalbi Erzurum’da attı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Off-road Yarışları, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. 3 ülke ve 42 şehirden toplam 210 aracın katıldığı yarışlar Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu güzel etkinlikle bu kentin sadece bir kayak merkezi olmadığını, aynı zamanda doğa ve macera sporları için de tartışmasız bir marka olduğunu sporseverlere bir kez daha göstermiş olduk” dedi.


“Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığımız bu organizasyon sayesinde Erzurum için bundan tam 5 yıl önce kurduğumuz düşler aklımıza geldi” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti:


“Biz 5 yıl önce demiştik ki: Palandöken denilince akıllara artık sadece kayak ve kış sporları gelmeyecek Ve bir iddiada bulunmuştuk: Erzurum ve Palandöken, kayak severlerin yanı sıra doğa sporları ve macera tutkunlarının da ilgi odağı olacak, demiştik. Ve bugün görüyoruz ki; Emeklerimizin hiçbirisi boşa gitmemiş. Doğu Anadolu Bölgesi’nde, üstelik bir ilk olmasına rağmen Türkiye’den tam 42 şehrin yanı sıra, Azerbaycan, Gürcistan ve İran’dan gelen yüzlerce Off-Road yarışçısını bugün Erzurum’da ağırlıyorsak eğer; bu bizim Palandöken’le ilgili olarak kurduğumuz düşlerin gerçekleşmeye başladığının bir göstergesidir.”


“Palandöken yaz aylarında da bir marka olacak”


Başkan Mehmet Sekmen, “Palandöken, artık yaz aylarının da marka bir değeri olacak” diye konuştu.


Palandöken’in doğa sporlarının da vazgeçilmez bir parçası olacağını belirten Sekmen, şu kaydı düştü:


“Şu anda bunun altyapısını oluşturuyoruz; projelerimizi hayata geçirdiğimiz her aşama, güzel Palandöken’imizi doğa sporlarının da vazgeçilmez bir parçası haline getirecek. Biz bununla da yetinmeyeceğiz. Palandöken’in dışında coğrafyamız rafting, kano, jeep safari, dağ ve buz tırmanışı, dağ bisikleti, yamaç paraşütü, olta balıkçılığı, kampçılık, ATV ve daha birçok branşta doğa sporları için çok uygun imkanlar barındırıyor. Kaldı ki bu branşlardan bazılarında da yine daha önce uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmıştık, yapmaya da devam edeceğiz. Erzurum’u adrenalin tutkunlarının en öncelikli tercihi haline getirecek ve inşallah uluslararası daha birçok organizasyona Erzurum olarak yine bizler ev sahipliği yapacağız.”

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:10
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