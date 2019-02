Off Roadçular Ulus dağında buluştu

Marmara Bölgesinin Uludağ’dan sonra en yüksek rakıma sahip Ulus dağı Off Road tutkunlarının buluşma noktası oldu.

Hava sıcaklarının düşmesi ile birlikte kar yağışının yüzünü göstermesiyle Sındırgı Off Road kulübü üyeleri soluğu Ulus’ta aldı. Özel donanımlı araçları ile Sındırgı’da turizme katkı sağlamak ve hobi amaçlı kurulan Off Road kulübü üyeleri kar yağışını fırsata çevirdi.

İçlerinde Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, hakim, savcı, esnaf ve çeşitli meslek gruplarından vatandaşların bulunduğu grup Ulus dağında kısa bir Off Road turu sonrasında kar üstünde sucuk ekmek yaparak kamp ateşi ile ısındılar. Off Roadçuların mangal tutuşturma yöntemi de bir hayli ilginçti. Araç egzozlarını körük niyetine kullanan ekip kısa sürede mangalı tutuşturdu. Keyifli bir sohbetin ardından Off Road keyfi son buldu. Off Road üyeleri Sındırgı’nın bu tür etkinliklere oldukça elverişli olduğunu belirterek,” Merkezde kar olmasa da dağlarda kar var, doğada hayat var” sözleri ile tutkularını belirtti.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Sındırgı’da turizm her alanda gelişiyor. Vatandaşlarımız da bu gelişmeye ayak uyduruyor. Sekiz on araçla başlayan bir Off Road kulübü de bugün Sındırgı’da faaliyet gösteriyor. Bizler de onların davetine icabet ettik. Kısa bir tur sonrası Ulus dağında karın keyfini çıkardık. Sayılarının artmasını diliyor, Türkiye geneli Off Road tutkunlarını da ilçemize davet ediyorum. Sındırgı’mız doğasıyla, termaliyle hem turizme hem doğa sporlarına uygun. Sındırgı Off Road kulübü üyelerini tebrik ediyorum, her zaman onların yanındayız” dedi.