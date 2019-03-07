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Off-Road’cular Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98.

07 Mart 2019 Perşembe 22:15
Off-Road’cular Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunu kutladı

Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü nedeniyle Motosiklet ve Off-Road Kulübü üyeleri 22 metre yüksekliği ve 50 ton ağırlığıyla Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin önünde buluştu.


Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşu 98. yılı etkinlikleri kapsamında şehrin Off-Road ve Motosiklet Kulübü üyeleri İnönü Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde şehir turu attı. Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan kulüp üyeleri, daha sonra Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’nin yolunu tuttu.


Off-Road Spor Kulüp Başkanı Murat Yılmaz yaptığı açıklamada, "Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı nedeniyle kulübü üyelerimizle böyle bir farkındalık olsun istedik. Bu anlamlı günde, başta büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 22:15
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