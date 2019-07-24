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Off-Road tutkunları selzedelere yardım etmek için araçlarını feda etti

Düzce sel bölgesine yardım için gelen Zonguldaklı off-road tutkunları, büyük felaketin atlatılmasına katkı sağlayabilmek için araçlarını feda etmeye hazır olduklarını söylediler.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
Off-Road tutkunları selzedelere yardım etmek için araçlarını feda etti

Düzce sel bölgesine yardım için gelen Zonguldaklı off-road tutkunları, büyük felaketin atlatılmasına katkı sağlayabilmek için araçlarını feda etmeye hazır olduklarını söylediler.


Düzce’de meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya devam ederken, bölgeye yurdun dört bir yanından yardım yağıyor. 81 ilden yardımların ulaştırıldığı Düzce’de sel bölgesindeki çalışmalara katkı sağlamak isteyen Zonguldaklı off-road tutkunları da 4 araçla bölgeye gelerek çalışmalara dahil oldular. Zaman zaman kurtarma ekiplerini, yolların çöktüğü alanlarda ulaşmak istedikleri yere taşıyan yardımsever off-road ekibi, verilecek her göreve hazır olduklarını belirttiler. Selzedelere yardım için hiç düşünmeden yola çıktıklarını söyleyen Zonguldak Ereğli Herkül Doğa Sporları Kulübü Başkanı Taner Tatoğlu, zorlu araziye uygun olan araçları kırılana kadar çalışmalara desteği sürdüreceklerini belirtti.



“Yaşanan sele duyarsız kalamadık”


Bölgede büyük bir yıkım olduğunu ve bu duruma kayıtsız kalamadıklarını anlatan Taner Tatoğlu, “Bölgede yaşanan sele duyarsız kalamadık. 3 gündür aralıksız, ilk günden itibaren buradaydık. Bir gün ara verdik, bugün yeniden ekiplerimizle buraya geldik. Büyük bir yıkım var burada. Allah buradaki insanlarımıza, vatanımıza ve milletimize güç kuvvet versin” dedi.



“Araçlarımız kırılana kadar devam edeceğiz”


Bölgede kendilerine ihtiyaç duyulan her alanda yardıma koştuklarını ifade eden Tatoğlu, “Şu anda aramakta olduğumuz 2 çocuğumuz daha var. Onları bulana kadar biz bölgeden ayrılmama kararı aldık. Buradaki insanlar ve ekipler çalışmalarını sürdürüyorsa biz de taşın altına elimizi değil gerekirse kafamızı koyacağız. Şu anda 4 araç olarak çıktık, arkamızdan gelen artçı araçlarımız var. Bize ne görev verilirse hiç sorgusuz sualsiz onları yapmaya çalışıyoruz. Ekip taşınacaksa taşıyoruz, ceset aranacaksa arıyoruz. Burada neye çare olabiliyorsak, neye merhem olabiliyorsak onu yapmaya geldik. Araçlarımız araziye uygun o yüzden buraya geldik. Araçlarımız kırılana kadar devam edeceğiz. Ondan sonra da gerekirse sırtımızda götüreceğiz yine görevimizi yapacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:01
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