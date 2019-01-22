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Ofer baskınının ardından tüm İsrail hapishanelerinde gerginlik hakim

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekr, Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara yönelik saldırının ardından tüm İsrail hapishanelerinde gerilimin yüksek olduğunu söyledi

22 Ocak 2019 Salı 13:23
Ofer baskınının ardından tüm İsrail hapishanelerinde gerginlik hakim

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebu Bekr, İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara yönelik saldırısının ardından tüm İsrail hapishanelerinde gerginliğin hakim olduğunu belirtti.

Ebu Bekr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ofer'de başlayan gerginliğin diğer hapishaneleri de etkilediğini söyledi.

Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutukluların dün ve bugünkü öğünlerini geri çevirdiğini ifade eden Ebu Bekr, Filistin yönetiminin, İsrail ihlallerinin son bulması için uluslararası taraflar ve insan hakları kuruluşlarıyla görüşmeler yaptığını aktardı.

İsrail güçlerinin, dün işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutuklulara düzenlediği saldırıda 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyeti’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sabah saatlerinden itibaren cezaevi koğuşlarına düzenlediği baskınlarda, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Çoğu mahkumun plastik mermiyle yaralandığı ve İsrail hastanelerine nakledildiği aktarılan açıklamada, en az 20 tutuklunun hastanelerde tedavi altına alındığı, geri kalanların da cezaevine gönderildiği belirtilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 13:23
  1. Filistin Esir İşleri Heyeti
  2. Filistinli tutuklular
  3. Ofer Askeri Cezaevi

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