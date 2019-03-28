OFDER’den ’farkındalık’ tepkisi

Eskişehir Otizmli Çocuklar Farkındalık Derneği (OFDER) vekili Avukat Sultan Ballı Gündoğan, otizmli bireylerin eğitim ve gelişimi hususundaki farklılıkların uzun yıllar gözardı edildiğini ve bu hususta araştırmaların yetersiz kaldığını belirtti.

Bu anlamda özel bir kolej ile yaşadıkları olayı anlatan Ballı tepkisini gösterdi. Gündoğan, “2 Nisan otizm farkındalık gününe özel olarak sözde otizm hakkında farkındalık oluşturmak için ‘crazy shoes’ etkinliği düzenleyeceklerini okulun sosyal medya hesabında paylaşmışlardır. Söz konusu etkinlik gereğince ne yazık ki vatandaşların evlerinde kullanılabilir ve temiz durumda olan ayakkabıları otizimli çocuklarımıza layık görmüşlerdir” diye konuştu.

Otizmli çocukların ayakkabıya değil, eğitime, sevgiye ve samimiyete ihtiyaçları olduğunun okul yönetime iletilmek istendiğini aktaran Gündoğan, söz konusu durum başta derneklerinde ve Türkiye’de bulunan tüm STK’larda adeta şok etkisi oluşturduğunun altını çizdi. Gündoğan, “Yaşanan vahim olayın hemen akabinde OFDER yönetim üyelerimiz Eskişehir’de bir kolej düzenlemiş olduğu etkinliğin doğru olmadığını, çocuklarımızın ayakkabıya değil eğitime, sevgiye ve samimiyete ihtiyaçları olduğunu izah etmek adına okula gitmiştir. Okul yönetimi hassasiyetimizi anlayabildiklerini söyleyerek bu durumla ilgili basın açıklaması yapacaklarını ve otizmli bireylerden özür dileyeceklerini belirtmişlerdir. Hatta basın açıklamasında yer alması adına yönetim kurulumuz üyeleri ile fotoğraf çektirmişlerdir. Fakat OFDER olarak yazılı ve görsel basında bir özür beklerken, okul kendi web sayfasında ‘bilgilendirme’ başlığı altında kendilerini öven bir metin yayınlayarak adlarının kötü bir algı ile anılmasını istemeyerek sözde özür dilemişlerdir. Okul, kendi adlarının kötü anılmaması adına özür dilerken, Türkiye’de bulunan otizmli ailelerin ne kadar incindiği hususunu aklına dahi getirmemiş ve bu konuda özür dilememiştir" ifadelerini kullandı.

"Özür mesajı beklenen tesiri göstermemiştir"

Kurumun ülke çapında faaliyetlerde bulunduğuna dikkat çeken Gündoğan, "Böylesi tecrübeli bir eğitim kurumundan beklentimiz; öncelikli olarak otizm konusunda bizleri muhatap alarak, bu hususta ne tür çalışmalar yapılırsa otizmli bireylere en iyi katkının sağlanacağının değerlendirilmesidir. Usulen yanlış başlanan bir sürecin, işin esasında beklenen faydayı sağlaması mümkün olmayacaktır. Böyle bir çalışma, sadece toplumun tamamına etkisi çok düşük seviyede kalan az sayıda bir kesimi kendisine çekecek, neticede başarısız bir çalışma olarak unutulacaktır. Türk eğitim derneğinin otizm konusundaki çalışmalar yapmaya ilişkin samimiyetini ortaya koymasını bekliyor ve çalışmalarımıza kulak vermesini temenni ediyoruz. Eğitim kurumlarının duyurusunda yer alan özür mesajının tarafımızca samimi bir şekilde hissedilebilmesi, ancak otizmli bireylerin ihtiyaç ve beklentileri hususunda derneğimizle işbirliği yapmasından geçmektedir. Şu halde, özür mesajı derneğimiz üyesi aileler üzerinde beklenen tesiri göstermemiştir. Otizm hususunda yapılacak çalışmalar kurumların tanıtımının ön plana çıkacağı faaliyetler olmamalıdır. Aksi halde yapılan yüzeysel çalışmalar kurumun marka değerini ön plana çıkarmaktan başka bir fayda sağlamayacaktır. OFDER olarak bizler, hiçbir kişisel menfaat beklemeden, sadece otizmli bireylerimizin geleceğini güvence altına alacak çalışmaların her daim içinde olacağımızı tekrar ilan ediyoruz. Bu hususta tek beklentimiz, kurum ve kişilerin otizm hususunda yapacakları çalışmalarda kurumsal tanıtımdan ziyade çalışmaların amacına odaklanmalarıdır. Bahsi geçen okulun kurucusu olan atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur’ veciz sözünü tekrar hatırlatmak ister ve OFDER olarak bizlerin çocuklarımıza aldıracağımız eğitimde Atatürk’ün liderliğinde ilerlediğimizi belirtmek isteriz” dedi.