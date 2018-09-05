AB'yi yıkmak isteyen ülkeleri açıkladı

Oettinger, Almanya Federal Sivil Toplum Kuruluşları Birliğince düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, AB'ye yönelik tehditlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Bence AB projesi, 'ölümcül tehlike' ile karşı karşıya. Avrupa'daki bazı devletler, projeyi zayıflatmaya hatta yıkmaya çalışıyor." diyen Oettinger, bu devletlerin Polonya, Macaristan, Romanya ve İtalyan hükümeti olduğunu iddia etti.

Oettinger, kendi ülkesi olan Almanya'yı da eleştirerek, Berlin yönetiminin özellikle bütçe konusunda AB için yeterli heyecanı ortaya koyamadığını belirtti.