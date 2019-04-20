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Seçim 2019 Sayfası

"Odunpazarı’nı birlikte yönetmeye devam edeceğiz"

Eskişehir Verem Savaş Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.

20 Nisan 2019 Cumartesi 14:28
"Odunpazarı’nı birlikte yönetmeye devam edeceğiz"

Eskişehir Verem Savaş Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Verem Savaş Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Özgür Evren Kırdemir katıldı. Başkan Kurt’a dernek faaliyetleri ile ilgili bilgi veren Kırdemir, 31 Mart Yerel Seçimlerinde gösterdiği başarıdan dolayı Başkan Kurt’u tebrik etti. Yeni dönemde de Odunpazarı Belediyesi ile çalışmalar yapacaklarını dile getiren Kırdemir, Başkan Kurt’a yeni dönemde başarılar diledi.


Özgür Evren Kırdemir’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’ni yeni dönemde demokratik kitle örgütleriyle birlikte yöneteceklerini söyledi. Daha önce Halk Market ile Türk Kızılayı arasındaki protokolün iptal edilmesi ardından Eskişehir Verem Savaş Derneği ile ’Gıda Bankası Protokolü’ imzaladıklarını hatırlatan Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediyesi’ni bugüne kadar katılımcı bir anlayış ile yönettik. Yeni dönemde bu anlayışımızı geliştirerek devam ettireceğiz. Birlikte çalıştığımız demokratik kitle örgütlerine yenilerini de ekleyerek Odunpazarı Belediyesini yurttaşlarımızla birlikte yöneteceğiz ve daha başarılı işlere imza atacağız” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 14:28
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