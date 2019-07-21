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Odunpazarı’ndan katılımcı belediyecilik örneği

Odunpazarı Belediyesi, paydaşlarını artırmak ve katılımcılık anlayışını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.

21 Temmuz 2019 Pazar 13:20
Odunpazarı’ndan katılımcı belediyecilik örneği

Odunpazarı Belediyesi, paydaşlarını artırmak ve katılımcılık anlayışını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da katıldığı toplantı, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Kent konseyi üyeleri ve mahalle meclislerinden Odunpazarı Belediyesi çalışmaları ve planları ile ilgili görüşler alan Başkan Kurt, stratejik planın oldukça geniş bir katılımla oluşturulması gerektiğini söyledi. Odunpazarı Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı için daha önce de demokratik kitle örgütleri, meslek odaları, sendikalar ve kent konseyinin katılımıyla toplantılar yapıldığını belirten Başkan Kurt, katılımcı yönetim anlayışını önemsediklerini vurguladı. Odunpazarı Belediyesi’nin paydaş sayısını artırmak istediklerini de ifade eden Başkan Kurt, "Odunpazarı’nı hemşehrilerimizle birlikte yönetmek istiyoruz. Biz, bu birlikteliğe değer veriyoruz. Odunpazarı’nı şeffaf, sosyal demokrat, halkçı ve katılımcı bir anlayış ile yönetiyoruz. Bu anlayışı daha da geliştirmek istiyoruz. Bu nedenle de nasıl bir belediye istediğinizi bize rahatlıkla söyleyebilirsiniz" dedi.


Başkan Kurt konuşmasının ardından bir sunum yapıldı. Sunumun ardından katılımcılar fikirlerini söyledi ve toplantı sona erdi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 13:20
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