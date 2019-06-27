Odunpazarı’ndan kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Odunpazarı Belediyesi, bir taraftan kadınların sosyal ve ekonomik yaşam içinde yer alması için çalışmalarını yürütürken, diğer taraftan da ihtiyaç duyan kadınlara ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

‘Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, kadınların sosyal hayatın içinde yer alması için kreşler açtı. Bunun yanında kadınların para kazanarak iş hayatının içinde yer alması için de atölyeler açan Odunpazarı Belediyesi, yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisi bozulan ya da psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlar için de ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2015 yılından itibaren başlayan ‘Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık’ hizmetlerinden Odunpazarı ilçe sınırlarında yaşayan herkes yararlanabiliyor. Emek Mahallesi’nde bulunan Kadın ve Aile Müdürlüğü binasında verilen danışmanlık hizmetinden Ocak ayından günümüze kadar 269 kadın yararlandı. Kendilerine ilişki sorunları, geçim sorunları, travma, doğru ebeveynlik, öfke sorunları gibi problemlerle başvuru yapıldığını belirten yetkililer, çözüm sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikoeğitim çalışmaları yapıldığını ifade etti.