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Odunpazarı’ndan işçilere yüzde 20 zam

Odunpazarı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2019-2021 arası Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 15:22
Odunpazarı’ndan işçilere yüzde 20 zam

Odunpazarı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2019-2021 arası Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Sosyal haklarda da yüzde 20’lik bir artışımız olacak” dedi.


Odunpazarı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle birlikte sosyal haklarda yüzde 20’lik artış olacağı açıklandı. Odunpazarı Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye İs TİS Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, Başkan Yardımcısı Necati Sarıca, birim müdürleri, sendika yönetimi ve işçi temsilcileri katıldı.


Kadrolu işçileri kapsayan ve 2 yıllık yapılan Toplu İş Sözleşmesi ile 6’şar aylık dilimlerde toplam yüzde 20’lik zam yapıldı. Sözleşme ile dini bayramlar, 1 Mayıs ve milli bayramlarda mevcut ücrete yüzde 20 zam yapılırken; ayrıca yemek, doğum ve ölüm gibi sosyal haklarda da yüzde 20’lik bir artış gerçekleştirildi. Törende konuşan Başkan Kurt, imzalanan sözleşmenin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.


İki yıllık Toplu İş Sözleşmesi imzaladıklarını belirten Başkan Kurt, “Her yıl yüzde 20 artışlarla 2 yılı tamamlayacağız. Bu arada sosyal haklarda da yüzde 20’lik bir artışımız olacak. Ben sözleşmemizin hem sendikamıza, hem belediyemize hem de işçi kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olsun diliyorum. Artış oranlarını enflasyona göre ayarlamaya çalıştık. Türkiye ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Yapılan zammın enflasyon oranlarının altında kalmamasını istedik. Umarım bir an önce bu krize bir çözüm yolu bulunur. Ben, emeğin hakkını vermek ve bu doğrultuda mücadele etmek gerektiğini savunanlardan biri olarak bu konuda ciddi mücadelelerin içinde oldum, bundan sonra da olurum. Yasal engeller nedeniyle taşeron işçi kardeşlerimle Toplu İş Sözleşmesi yapamadık. Umarım onlarla ilgili engeller bir an önce ortadan kalkar ve onlar için de Toplu İş Sözleşmesi imzalarız” dedi.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un her zaman işçi ve emekçiden yana bir tavır içinde olduğunu belirten Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Recep Moripek, Başkan Kurt’a teşekkür etti. Moripek, taşeron işçiler için yasal engellerden dolayı Toplu İş Sözleşmesi imzalayamadıklarının altını çizen Moripek, “Bu engel 2020 Haziran Ayında sona erecek. Ondan sonra da taşeron işçi kardeşlerimiz içinde masaya oturup, Toplu İş Sözleşmesi yapacağız” diye konuştu.


Taraflar daha sonra, Toplu İş Sözleşmesi’ni imzaladı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 15:22
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