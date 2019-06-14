Odunpazarı’nda sergiler devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi yıl sonu sergilerine Hamamyolu Sabahattin Günday Parkı’nda gerçekleştirdiği El Sanatları Atölye Çalışmaları Yıl Sonu Sergisi ile devam etti.

Odunpazarı Belediyesi Meslek ve Sanat Edindirme Kursları (OMEK) ve Halk Merkezlerinde açılan atölyelerde eğitim gören atölye katılımcılarının bir yıl boyunca yaptıkları eserler, Hamamyolu Sabahattin Günday Parkı’nda yapılan sergi ile vatandaşların beğenisine sunuldu. Gerçekleştirilen sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda atölye katılımcısı ve vatandaş katıldı.

Açılışta konuşma yapan Başkan Kurt, atölye katılımcısı kadınlara verdikleri emekten dolayı teşekkür etti. Başkan Kurt konuşmada “Odunpazarı Bölgesinde bulunan Halk Merkezleri ve OMEK’te üretilenler el emeği göz nuru eserleri bugün herkesin seyrine sunuyoruz. Çok iyi şeyler olduğunu düşünüyorum. Bütün derdimiz, arzumuz üretilen bu eserleri, ekonomiye dönüştürebilmek. Aile bütçesine katkı sunabilmek. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek, başarılı olmuş oluruz. Sosyal demokrat, sosyal belediyecilik, budur diye düşünüyoruz. Daha çok insanla kaynaşmak ve birlikte üretmek arzusundayız. Odunpazarı’nda da son 5 yılda da bunu gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Umarım, burada emeğinizin karşılığını da alırsınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Emeklerinizden dolayı da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Kurt, sergiyi gezerek ürünleri inceledi. 22 farklı branşta eserin yer aldığı yıl sonu sergisi, 15 Haziran Cumartesi günü sona erecek. El sanatları atölye katılımcılarının bir yıl boyunca yaptığı bir birinden güzel çalışmaları görmek isteyen vatandaşlar, 14 Haziran Cuma ve 15 Haziran Cumartesi gününe kadar sergiyi gezebilir.