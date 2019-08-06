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Odunpazarı’nda kreşler ve oyun evleri

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını kolaylaştırmak için Halk Merkezleri ve kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında atölyeler açan Başkan Kurt, kadınların daha özgür hareket edebilmesi de için de Odunpazarı’nda kreşler ve oyun evleri açtı.

06 Ağustos 2019 Salı 15:20
Odunpazarı’nda kreşler ve oyun evleri

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımını kolaylaştırmak için Halk Merkezleri ve kısa adı OMEK olan Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarında atölyeler açan Başkan Kurt, kadınların daha özgür hareket edebilmesi de için de Odunpazarı’nda kreşler ve oyun evleri açtı.


Kadınların ve çocukların parklarda rahat hareket etmesi için Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hamamyolu Kent ve Meydan Düzenleme Projesi ile Odupazarı’nın yeni cazibe merkezi haline gelen Hamamyolu Caddesi’ne bebek bakım ve emzirme odaları açtı. Proje uygulanmadan önce Hamamyolu Caddesi’nde bulunan bebek bakım odalarını yeniden düzenleyerek sayısını artıran Başkan Kurt, Odunpazarı Tarihi Bölgede bulunan Hicri Sezen Parkı’na, Botanik Park’a ve Regülatör Piknik alanına da bebek bakım ve emzirme odaları yerleştirdi.


Kendisine ait galerilerde de kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyan Odunpazarı Belediyesi, yaşadığı sorunlar nedeniyle psikolojisi bozulan ya da psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kadınlar ve çocuklar için de ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Odunpazarı Belediyesi ve Belediye Başkanı Kazım Kurt, kadınların sosyal hayatın içinde daha özgür yer alması, kendine olan güveninin artması ve para kazanarak iş hayatının içinde yer alması için çalışmalarına devam ediyor.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:20
  1. odunpazarı
  2. sanat

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