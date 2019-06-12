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Odunpazarı’nda geleneksel bayramlaşma törenleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi’nin geleneksel hale gelen bayramlaşma törenleri; Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım İşleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri ile devam etti.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:58
Odunpazarı’nda geleneksel bayramlaşma törenleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi’nin geleneksel hale gelen bayramlaşma törenleri; Kültür ve Sosyal İşler, Sosyal Yardım İşleri, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlükleri ile devam etti.


Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bulunduğu Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde (YKSM) gerçekleşen bayramlaşma törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek ile çok sayıda işçi katıldı. İşçilerle tek tek bayramlaşan Başkan Kurt, iyi dileklerini iletti. Törende konuşan Başkan Kurt, bundan sonraki günlerin bayram tadında geçmesini diledi. Türkiye’de bazı sıkıntılar yaşandığını dile getiren Başkan Kurt, “Umarım düzelir. Biz, Odunpazarı Belediyesi olarak yapabileceğimiz en iyi işi yapmaya gayret edelim. Barış, kardeşlik ve sevgi içinde bir ortam yaratalım. Herkese, hep birlikte iyi bayramlar diliyorum. Yeni dönemde çok daha iyi bir ortam yaratalım. Kültür ve Sosyal İşler ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlerimiz değişti, hayırlı uğurlu olsun. Umarım onlarla birlikte farklı işler yapabiliriz” dedi. Kültür ve sanatın Odunpazarı Belediyesinin öncelikli alanı olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, kültür ve sanatın insan haklarını temel alarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.


“Yaptığımız işler Odunpazarı halkına doğrudan dokunacak bir noktaya gelmeli”


Her türlü olumsuzluğun sanat ve kültürle düzeltilebileceğini dile getiren Başkan Kurt, “Halka ulaşmanın; onları bilinçlendirmenin, aydınlatmanın yolu da budur. Bizim Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz de Halk Merkezlerimizle birlikte bütün Odunpazarı’na ulaşacak bir formül geliştirmeli. Kursiyer sayısını artıracak; kenarda kalmış halkımızın daha iyi şartlarda yaşamasına yardımcı olacak işler yapmamız lazım. Atölyelerde katılımcılar tarafından üretilen eserlerin pazarlanacağı bir formül bulmamız gerekiyor. Üretilen güzel eserlerin pazarlanarak kadınlarımızın ya da ailelerimizin bütçesine katkı sağlanmasını gerçekleştirmemiz, bunun için de düşünmemiz, kafa yormamız lazım. İnsanların Odunpazarı Belediyesi ile işbirliği yaptığı zaman para kazanabildiğini göstermemiz gerekiyor. Birinci dereceden işimiz ticaret olsun demiyorum ama bu işi yapanların da avantaj elde etmelerini sağlayalım” diye konuştu. 400 bin nüfuslu bir ilçede yöneticilik yaptıklarına dikkat çeken Başkan Kurt, “Yaptığımız işlerin Odunpazarı Halkına doğrudan dokunacak bir noktaya gelmesi gerekiyor. Size ve sizin becerilerinize güveniyorum. Yeni dönemde çok daha iyi şeyler düşünerek, çalışalım. Bayramınızı kutluyorum. Umarım daha iyi günleri birlikte görürüz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:58
  1. odunpazarı
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