Odunpazarı’nda ‘Garip Saçma Küçük Şeyler’ tiyatro oyunu
Odunpazarı Belediyesi Prof.30 Nisan 2019 Salı 15:00
Odunpazarı Belediyesi Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi tiyatro atölyesi katılımcıları ‘Garip Saçma Küçük Şeyler’ isimli tiyatro oyunu sahneledi.
Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde (YKSM) gerçekleştirilen oyunu Odunpazarı Belediyesi tiyatro oyuncusu ve eğitmeni Hüseyin Demir yazıp yönetti. Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi Tiyatro Atölyesi katılımcıları tarafından sahnelenen oyun seyircilerden tam not aldı. 4 grup halinde hazırlanan ‘Garip Saçma Küçük Şeyler” isimli oyunda her grup ayrı performans sergiledi. Birbirinden başarılı performansların sergilendiği oyunu seyirciler ayakta alkışladı.
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