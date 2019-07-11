0553 313 94 23

Odunpazarı’nda esnaf ve tur şirketleri bir araya geldi

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Tarihi Bölgesinin canlanmasını sağlamak için Odunpazarı esnafı ile bölgeye turist getiren tur şirketlerini buluşturdu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
Odunpazarı’nda esnaf ve tur şirketleri bir araya geldi

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Tarihi Bölgesinin canlanmasını sağlamak için Odunpazarı esnafı ile bölgeye turist getiren tur şirketlerini buluşturdu.


Aladdin Park Kafe’de gerçekleşen toplantıya, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), bazı tur şirketleri, esnafın yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Yoğun bir katılımla ile gerçekleşen toplantıda, tur şirketleri ve bölge esnafı Odunpazarı Tarihi Bölgenin turizm açısından gelişimi için fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda bölgeye tur şirketleri tarafından günü birlik turlar düzenlendiğine dikkat çekildi. Eskişehir’in 1 günde gezilemeyeceğinin belirtildiği toplantıda, tur programlarının içeriğinin doldurulmasına karar verildi. Toplantıda, tur şirketleri ve bölge esnafının bir araya geldiği bu toplantıların belirli periyotlarda devam ettirilmesine karar verildi. Topl antıda alınan kararlardan biri de tur şirketlerinin esnafın gelişimi için bölge esnafına eğitimler vermesi oldu.


“ODUNPAZARI BELEDİYESİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK”


Odunpazarı Belediyesi’nin tur şirketleri ve bölge esnafı arasında bir köprü görevi gördüğü toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konu ile ilgili olarak Odunpazarı Belediyesi’nin üzerine düşeni yapacağını söyledi. Esnaftan ‘rehberler belirli yerlere diyor, bize gelmiyor, müşteri getirmiyor’ diye şikâyetler aldıklarını belirten Başkan Kurt, Odunpazarı’nın konumunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Hiç birinizin dükkânı, bir otobüs turisti ağırlayacak büyüklükte değil, böyle bir beklenti içine girmemek lazım. Bizim gerçek


“SORUNLARA BİRLİKTE ÇÖZÜM ARAYALIM”


Turistlerin bölgeyi gezdiğini ancak karnını doyurmak için farklı bölgelere gittiğine dikkat çeken Başkan Kurt, “Bir takım yeni gelişmeleri sağlamamız lazım. Biz; festivallerle, toplantılarla, sergilerle, müzelerle buraya insanları getirmeye çalışıyoruz. Alışveriş ise sizin yeteneğinize ve becerinize kalmış. Turizmciler ile esnafımızı sık sık bir araya getirelim, sorunlara birlikte çözüm arayalım. Bu işi daha da öteye götürerek Odunpazarı Tarihi Bölgeyi birlikte yönetelim. Kararları birlikte alalım, tabelaları, açma kapama saatlerini, standartları birlikte belirleyelim. Bir takım kurallar belirleyelim ki, o bölge çekici olsun. Koca sokakta 30 tane dükkân var,saat 3.00’de kapatıp gidiyor. 19.00’da bir tanesi kalıyor, o sokağa kimse gelmiyor. Bunlar bir vatandaş olarak benim yaptığım tespitler. Biz, fiyat denetimini yapalım. Siz de sattığınız mallarla ilgili çalışmaları yapın. Atlıhan El Sanatları Çarşını yapmışız, ama orada el sanatı olmayan bir sürü şey var. Vatandaş el sanatı olmayan şeyi, memleketindeki bakkaldan alıyor. Eskişehir usulü bir şey çıkarmamız lazım. Eskişehir’e geldiğinde Odunpazarı’nı hatırlatacak bir hediyelik eşya yapmamız lazım” dedi. Esnafın turizmcilerle birlikte konuşarak bir gelişme sağlanması için bu toplantıyı düzenlediklerini dile getiren Başkan Kurt,“Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, buradan çıkacak sonuçlara göre sizinle birlikte iş yapmaya hazır. Bıçak kemiğe dayanmak üzere, buradan çıkışı birlikte bulalım. Hem krizi fırsata çevirelim hem de Odunpazarı’ndaki turist sayısını biraz daha artıralım” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 14:40
  1. odunpazarı
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Her Daim Devleti'nin Yanında Olan Bir Millet" sergisi açılıyor
    1. "Her Daim Devleti'nin Yanında Olan Bir..
    2. Motosikletle kaza yapan genç hayatını..
    3. 15 Temmuz Şehidi Hamuryen, mezarı..
    4. Kaymakam Akgül, Japonya’da Ahlat’ı..
    5. Yalova’da zincirleme trafik kazası: 2..
    6. Süper Lig'de Simon Kjaer bombası..
    7. Bursa Şehir Hastanesi kapılarını..
    8. Odunpazarı’nda esnaf ve tur şirketleri..
    9. Gedikli köyü’nün yolu tamir edildi
    10. (Özel) Konkordato sürecinde hapis şoku
    11. "Enflasyonun altında bir teklifi kabul..
    12. Ereğli’de iş yerinde silah bulunduran..
    13. İzmit encümeni haftalık toplantısını..
    14. Tarsus’ta Ücretsiz Mobil Mamografi..
    15. Genç Atölye’de dersler devam ediyor
    16. "Kan ağlayan" Iraklı genç hastalığına..
    17. Köprünün üstünde yaptırılan restroran..
    18. Battalgazi Devlet Hastanesi’nin temel..
    19. Kilis’ten Fırat’ın doğusuna ZPT..
    20. 8 nüfuslu Aktaş ailesinin evi sular..
    21. İBB ekipleri boğazda yüzlerce hayat..
    22. Galatasaray’da idari ibrasızlığa..
    23. KDC'de bir haftada 48 kişi Ebola'dan..
    24. Bahçeşehir Koleji'nden kadroya 2 takviye
    25. Adıyaman'da komşu kavgası: 4 yaralı
    26. Tekirdağ’da kızgın boğa sahibini..
    27. GÜNCELLEME - Pakistan'da tren kazası:..
    28. Galatasaray yönetiminin ibra davası
    29. BESYO adaylarının eğitim azmi
    30. 3 girişim son anda engellendi!..
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Mehmet Şimşek'in bomba yeni parti hamlesi ortaya çıktı!
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"
    Cem Yılmaz'dan başörtüsü düşmanlığı! "Kapalıları almayın"