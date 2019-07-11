Odunpazarı’nda esnaf ve tur şirketleri bir araya geldi

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Tarihi Bölgesinin canlanmasını sağlamak için Odunpazarı esnafı ile bölgeye turist getiren tur şirketlerini buluşturdu.

Aladdin Park Kafe’de gerçekleşen toplantıya, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), bazı tur şirketleri, esnafın yanı sıra Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Yoğun bir katılımla ile gerçekleşen toplantıda, tur şirketleri ve bölge esnafı Odunpazarı Tarihi Bölgenin turizm açısından gelişimi için fikir alışverişinde bulundu. Toplantıda bölgeye tur şirketleri tarafından günü birlik turlar düzenlendiğine dikkat çekildi. Eskişehir’in 1 günde gezilemeyeceğinin belirtildiği toplantıda, tur programlarının içeriğinin doldurulmasına karar verildi. Toplantıda, tur şirketleri ve bölge esnafının bir araya geldiği bu toplantıların belirli periyotlarda devam ettirilmesine karar verildi. Topl antıda alınan kararlardan biri de tur şirketlerinin esnafın gelişimi için bölge esnafına eğitimler vermesi oldu.

“ODUNPAZARI BELEDİYESİ ÜZERİNE DÜŞENİ YAPACAK”

Odunpazarı Belediyesi’nin tur şirketleri ve bölge esnafı arasında bir köprü görevi gördüğü toplantıda konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, konu ile ilgili olarak Odunpazarı Belediyesi’nin üzerine düşeni yapacağını söyledi. Esnaftan ‘rehberler belirli yerlere diyor, bize gelmiyor, müşteri getirmiyor’ diye şikâyetler aldıklarını belirten Başkan Kurt, Odunpazarı’nın konumunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. “Hiç birinizin dükkânı, bir otobüs turisti ağırlayacak büyüklükte değil, böyle bir beklenti içine girmemek lazım. Bizim gerçek

“SORUNLARA BİRLİKTE ÇÖZÜM ARAYALIM”

Turistlerin bölgeyi gezdiğini ancak karnını doyurmak için farklı bölgelere gittiğine dikkat çeken Başkan Kurt, “Bir takım yeni gelişmeleri sağlamamız lazım. Biz; festivallerle, toplantılarla, sergilerle, müzelerle buraya insanları getirmeye çalışıyoruz. Alışveriş ise sizin yeteneğinize ve becerinize kalmış. Turizmciler ile esnafımızı sık sık bir araya getirelim, sorunlara birlikte çözüm arayalım. Bu işi daha da öteye götürerek Odunpazarı Tarihi Bölgeyi birlikte yönetelim. Kararları birlikte alalım, tabelaları, açma kapama saatlerini, standartları birlikte belirleyelim. Bir takım kurallar belirleyelim ki, o bölge çekici olsun. Koca sokakta 30 tane dükkân var,saat 3.00’de kapatıp gidiyor. 19.00’da bir tanesi kalıyor, o sokağa kimse gelmiyor. Bunlar bir vatandaş olarak benim yaptığım tespitler. Biz, fiyat denetimini yapalım. Siz de sattığınız mallarla ilgili çalışmaları yapın. Atlıhan El Sanatları Çarşını yapmışız, ama orada el sanatı olmayan bir sürü şey var. Vatandaş el sanatı olmayan şeyi, memleketindeki bakkaldan alıyor. Eskişehir usulü bir şey çıkarmamız lazım. Eskişehir’e geldiğinde Odunpazarı’nı hatırlatacak bir hediyelik eşya yapmamız lazım” dedi. Esnafın turizmcilerle birlikte konuşarak bir gelişme sağlanması için bu toplantıyı düzenlediklerini dile getiren Başkan Kurt,“Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, buradan çıkacak sonuçlara göre sizinle birlikte iş yapmaya hazır. Bıçak kemiğe dayanmak üzere, buradan çıkışı birlikte bulalım. Hem krizi fırsata çevirelim hem de Odunpazarı’ndaki turist sayısını biraz daha artıralım” diye konuştu.