Odunpazarında çocuklar eğlenerek öğreniyor

Çocuk merkezlerinde çocukların eğlenirken öğrenmesini hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, yaz dönemi için de özel bir program yürütüyor.

Odunpazarı Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çocuk merkezlerinden biri olan ve Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde bulunan Arasta Çarşısı içinde yer alan Zeytindalı Çocuk Merkezi, yaz dönemi etkinlikleri ile çocukların günlerini dolu dolu geçirmesini sağlıyor.

Grup oyunları, sanat etkinlikleri, satranç ve fiziksel aktiviteler düzenleyen Zeytindalı Çocuk Merkezi,çocukların görerek, yaşayarak öğrenmesi içinde gezi ve gözlem çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu sayede keyifli bir gün geçiren çocuklar, eğlenirken de öğrenmeye devam ediyor.