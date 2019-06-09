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Odunpazarı’nda Ahşap Heykel Festivali başlıyor

5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ‘Ahşabın Sesi’ sloganı ile Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

09 Haziran 2019 Pazar 13:04
Odunpazarı’nda Ahşap Heykel Festivali başlıyor

5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali ‘Ahşabın Sesi’ sloganı ile Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.


Odunpazarı Belediyesi, daha önce ‘Ağaç Güzeldir’, ‘Ağaç Ellerde Yaşam Buluyor’ ve ‘Ahşabın Sesi ‘sloganı ile gerçekleşen Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nin beşincisini düzenlemeye hazırlanıyor. Pazartesi günü başlayacak 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, birbirinden güzel etkinliklere sahne olacak. The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi sloganı ile düzenlenen 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 17 Haziran Pazartesi günü Adalar Migros önünden Odunpazarı Meydanı’na yapılacak olan Festival Yürüyüşü ile başlayacak. 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’ne 2’si yabancı 8’i yerli olmak üzere 10 sanatçı ve bilim insanı katılacak. Festivalde yer alacak sanatçı ve bilim insanların isimleri ise şöyle; Cemre Demirgiller, Esfandyar Moradpour (İran), Gizem Türkdoğan, Gülce Yelken, Hasan Çimenci, İlhan Kaya, Mert Kaan Burnaz, Nasrin Yousefi (İran), Ufuk Güneş Taşkın, Yeliz Cantekin. Festival süresince Odunpazarı Meydanı, birbirinden güzel etkinliklere sahne olacak. Müzik dinletileri, topaç çevirme etkiliği, tornet etkinliği; halk oyunları ve dans gösterileri de yapılacak. Odunpazarı Belediyesi bir geleneği daha devam ettirerek festival kapsamında ağaç dikim etkinliği düzenleyecek. 23 Haziran Pazar günü saat 13.00’de 75. Yıl Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan fidan dikin etkinliği ile Odunpazarı Bölgesi’ne Demokrasi Ormanı kazandırılacak.


1 hafta sürecek olan 5’inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 23 Haziran Pazar günü Ahşap Eserler Galerisi’nde gerçekleşecek olan sergi ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 13:04
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