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Odunpazarı zabıtası seyyar satıcılara göz açtırmıyor

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçe genelinde seyyar satıcı operasyonu düzenledi.

05 Temmuz 2019 Cuma 15:26
Odunpazarı zabıtası seyyar satıcılara göz açtırmıyor

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçe genelinde seyyar satıcı operasyonu düzenledi.


Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde izinsiz ve ruhsatsız satış yapan seyyar satıcılara karşı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda seyyar satıcının tartısına geçici olarak el koydu. Seyyar satıcılara ayrıca 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulandı.


Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediyesi zabıta ekipleri, Odunpazarı Belediyesi olarak vatandaşların sağlığı, yararı için izinsiz ve ruhsatsız satış yapan seyyar satıcılara izin vermeyeceklerini belirtti. Tartıların kanuna göre 2 yılda bir denetlenmesi gerektiğini de söyleyen zabıta ekipleri, seyyar satıcıların tartılarının denetlenmediğini ifade etti.


Öte yandan, zabıta ekipleri hoparlör ile bağırarak satış yapan hurdacılara da gerekli işlemlerin yapıldığını ve operasyonlara devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:26
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