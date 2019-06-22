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Odunpazarı Meydanında ahşap festivali

Odunpazarı Belediyesi tarafından “The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen Beşinci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, tarihi Odunpazarı Meydanı’nda devam ediyor.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:07
Odunpazarı Meydanında ahşap festivali

Odunpazarı Belediyesi tarafından “The Voice Of The Wood-Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen Beşinci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, tarihi Odunpazarı Meydanı’nda devam ediyor.


6 günü geride bırakan Beşinci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali’nde sanatçılar eserleri için son çalışmalarını yaptı. Festival öğle saatlerinde ise Kemal Zeytinoğlu Caddesi’nde gerçekleştirilen tornet etkinliğine ev sahipliği yaptı. Festivalin altıncı gününde Odunpazarı Belediyesi tarafından Paşa Mahallesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi’nde tornet etkinliği düzenlendi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt şehir dışında olduğu için tornet etkinliğine katılamazken, Başkan Kurt’a vekaleten etkinliğe Odunpazarı Belediye Meclis üyesi Dilaver Atay katıldı.


Etkinlik için Park ve Bahçeler Müdürlüğü 20 tornet yaptı


Etkinlikte konuşan Atay, gelenekleri yeniden canlandırmaya çalıştıklarını söyledi. “Bugün birçoğumuzun çocukluk anısı olan ancak yeni nesil tarafından bilinmeyen tornet için bir araya geldik. Çocuklarımız gerçekleştireceğimiz etkinlikle tornet ile tanışacak” diyen Atay, Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün bu etkinlik için 20 tornet yaptığını belirtti. Atay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:


“Umarım bizler gibi yeni nesiller de torneti sever ve Odunpazarı’nda tornet etkinliğini geleneksel hale getiririz. Bu etkinliğin yararlı, sonuçlarının da olumlu olacağını düşünüyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”


Eskişehirlilerin ilgiyle izledikleri tornet etkinliğinin startını Başkanvekili Dilaver Atay verdi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği tornet etkinliği için Odunpazarı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Atölyelerinde 20 tornet yapıldı. Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleşe konsere Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi.


Sanatçılar eserlerine son dokunuşlarını yaptı


Testere ve tokmak seslerinin yükseldiği çadırlarda ise sanatçılar eserlerine son dokunuşlarını yaptı. Festivale vatandaşların yoğun ilgisi 5’inci günde de devam etti. Bir süre sanatçıların çalışmalarını izleyen vatandaşlar, sanatçılardan çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Festival alanında bulunan hediyelik eşyaların satıldığı, ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları da gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.


Odunpazarı Belediyesi fidan dikim etkinliği için otobüs kaldıracak


Odunpazarı Belediyesi festival kapsamında ağaç dikim etkinliği düzenleyecek. 23 Haziran Pazar Günü saat 13.00’de 75. Yıl Mahallesi Cepken Sokakta gerçekleştirilecek olan fidan dikim etkinliği ile Odunpazarı Bölgesine Demokrasi Ormanı oluşturulacak. Odunpazarı Belediyesi, fidan dikim etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlar için Büyükdere Cemevi önünden, Yenikent pazaryeri yanından ve Atatürk Lisesi yanından saat 12:00’de otobüs kaldıracak. Festival, 23 Haziran 2019 Pazar günü saat 17.00’de Ahşap Eserler Galerisi’nde gerçekleşecek sergi ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:07
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