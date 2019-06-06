Odunpazarı Belediyesinin parkları Eskişehirlileri bekliyor
Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda tatile gidemeyen Eskişehirli vatandaşlara bölgede bulunan parklar ile alternatif bir gezi imkanı sunuyor.06 Haziran 2019 Perşembe 14:02
Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda tatile gidemeyen Eskişehirli vatandaşlara bölgede bulunan parklar ile alternatif bir gezi imkanı sunuyor.
Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan ve yeniden tasarlanan parklar, bayram tatili için vatandaşlara alternatif bir gezi planı sunuyor. Uğur Mumcu Parkı, Basın Parkı, Kanlı Kavak Parkı, Raif Özgür Parkı, Şelale Park, Botanik Park, Çevre Parkı ve Cumhuriyet Parkı Eskişehirlileri bekliyor.
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