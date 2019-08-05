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Odunpazarı Belediyesi’nden park, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sağlıklı ve daha yeşil bir Odunpazarı için park, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:51
Odunpazarı Belediyesi’nden park, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sağlıklı ve daha yeşil bir Odunpazarı için park, yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları yapıyor.


Çalışmalar kapsamında Vişnelik Mahallesi TEE Parkı ve Göztepe Mahallesi Bademlik Parkı’nı tamamen yenileyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Emek Mahallesi’nde yer alan Memiş Dede Parkı, Vişnelik Mahallesi Şehit Tuncer Soner Dağ Parkı ve Kurtuluş Mahallesi Şehit Şükrü Mutluoğlu Parkı başta olmak üzere birçok mahallede ıslah çalışmalarına devam ediyor.


Bir taraftan ağaçlandırma çalışmalarını da sürdüren ekipler, ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, 75. Yıl Mahallesi’nde toplamda 73 bin 475 metrekare ağaçlandırma çalışması yaptı. Ekipler, yeni park yapımına da devam ediyor. Ekipler son olarak, Orhangazi Mahallesi Akarçay Sokağa yeni bir park yaptı. Yeni parkta çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, kentsel mobilyalar ve fitness alanı bulunuyor. 75. Yıl Mahallesi Ümit Yaşar Oğuzcan Sokağa da yeni bir park yapmak için kolları sıvayan ekipler, bu parkın çalışmalarını yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyor.


Konu ile ilgili açıklama yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde vatandaşların talep ve beklentileri doğrultusunda park, yeşil alan, ağaçlandırma alanları, spor ve çocuk oyun alanı çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ekipler, bu çalışmalar ile sağlıklı, çağdaş ve daha yeşil bir Odunpazarı oluşturmayı hedeflendiklerinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:51
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