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Odunpazarı Belediyesi’nden 55 engelli bireye sandalye desteği

Odunpazarı Belediyesi, İsveç Türk Kadınları Dayanışma Derneği tarafındanbağışlanan tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırdı.

21 Mart 2019 Perşembe 15:52
Odunpazarı Belediyesi’nden 55 engelli bireye sandalye desteği

Odunpazarı Belediyesi, İsveç Türk Kadınları Dayanışma Derneği tarafındanbağışlanan tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırdı.


İsveç Türk Kadınları Dayanışma Derneği, Odunpazarı Belediyesi’ne 110 tekerlekli sandalye bağışladı. Bu tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırmak için çalışmalarına başlayan Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, Aladdin Cafe’de gerçekleştirdiği etkinlik ile engelli bireyleri tekerlekli sandalyelerine kavuşturdu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un da katıldığı etkinlikte 55 engelli bireye tekerlekli sandalye verildi.


Etkinlikte konuşan Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi’ne İsveç’ten gelen araçları ihtiyaç sahibi engelli bireylere ulaştırmak için bir arada olduklarını söyledi. Her insanın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, “Engelli olmak bir Allah vergisi değil, sonradan hepimiz bir engelli olabiliriz. Bu nedenle çağdaş kentlerin engelleri en aza indirme noktasında çalışma yapması gerekir. Gerek yolları, kaldırımları ve oyun alanları ile gerekse sosyal tesisleri ile engelli bireylerin rahat edebilmesi için gereken çalışmaları yapmalı. Odunpazarı Belediyesi olarak bunlara dikkat ediyoruz. Bugün sizlere İsveç’teki Türk Kadınları Dayanışma Derneği’nden bize gelen araçları teslim edeceğiz. Umarım işinize yarar ve yaşamınızı kolaylaştırır. Odunpazarı Belediyesi olarak daha duyarlı olmaya çalışacağız. Elimize malzeme geldikçe ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız. Bize bu malzemeyi gönderen İsveç’teki derneğe ve bu malzemelerin gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Umarım ilerde daha modern, akülü araçları temin ederiz ve sizlere ulaştırırız” dedi.


Odunpazarı’nda engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, geri kalan 55 tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:52
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